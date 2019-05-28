1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastane müdürü morgu sattı!

Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y.'nin talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söyledi
 28 Mayıs 2019 12:13
Yazdır
Hastane müdürü morgu sattı!

İznik'te 2015 yılında Üyecek mevkiinde bulunan eski devlet hastanesi, 2015 yılında İstanbul Kapı mevkiinde bulunan yeni binasına taşındı. İçindeki eşyalar ile birlikte yeni binaya taşınan İznik Devlet Hastanesi'nde 3 göz bölümden oluşan 1,5 tonluk çelik morg, ortadan kayboldu. İddiaya göre, Devlet Hastanesi'nde görevli bir temizlik işçisi, Başhekim Dilek Doğan Baş'a hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başhekim, teknik servis görevlilerinin ifadesini aldı. Görevliler ifadelerinde, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Y.'nin kendilerine 'morgu sat' talimatı verdiğini ve bu talimat üzerine kendilerinin de morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşümde gönüllü dönüşüm başlıyor
28 Mayıs 2019 09:11		 Salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza
27 Mayıs 2019 23:16
Muş'ta endemik bitki türleri kayıt altına alınıyor
27 Mayıs 2019 22:44		 Rayların güvenliği için kilometrelerce yol yürüyorlar
27 Mayıs 2019 22:02
'Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık'
27 Mayıs 2019 21:47		 İtfaiye eri adaylarına zorlu sınav
27 Mayıs 2019 21:05
Samsun Valiliğinden 'trafik cezası' açıklaması
27 Mayıs 2019 20:54		 Eskişehir Şehir Hastanesine 'Yetki Belgesi'
27 Mayıs 2019 20:05
Hudut Kartalları, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor
27 Mayıs 2019 19:48		 Trafik magandasına 5 bin TL para cezası kesildi
27 Mayıs 2019 19:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:51 - 1,5 yaşındaki minik Ecrin ile ilgili yeni gelişme12:41 - Altın fiyatları12:41 - Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis12:39 - FETÖ'nün Rusya imamının 7 yıl 6 aylık cezası onandı12:29 - 'Oyların yüzde 90'ını açsaydık 23 Haziran'ı konuşmazdık'12:29 - Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu12:27 - Gün ortası döviz fiyatları12:27 - Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı12:24 - Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı12:22 - Prematüre bebeği için soygun yapan maskeli şahıs serbest bırakıldı
12:21 - FETÖ sanığına Savcı adli kontrol dedi, Mahkeme tutukladı12:13 - Hastane müdürü morgu sattı!12:00 - 'Vali' adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun11:57 - Erzurum Milletvekili 'Ligden düşme bu yıl uygulanmasın'11:46 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı11:32 - Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı11:22 - 'Saray'dan bir çıkın, sönen ocakları, dağılan yuvaları görün!'11:19 - Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi
Binali Yıldırım: Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız
Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi
Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?
CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak
Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi
S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
A grubu ve Öğretmenlik için 'son gün' bugün
İstanbul'da 32'si muvazzaf 74 askere FETÖ gözaltısı
'Bu yüz benim yüzüm değil, toplumun yüzü'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
imamoğlunun önde olduğunun emareleri 1
vatandaş sen 1
Necip fazil kısakürek 1
disfori 2
ebola 1
kırçıl 1
komformist 2
İtaat etmek 5
George R.R.Martin 1
zorunlu dersler 1
SON İLANLAR
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam