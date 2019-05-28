Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen Baronun dilekçesinde, Ömer Ü'nün İstiklal Marşı töreni sırasında 4 ayrı öğrenciye tokat attığı, kulaklarından tutup havaya kaldırdığı ve tören için hazır bulunan öğrencilere bu şiddeti izlettirdiği hatırlatıldı.

Şüphelinin, mağdur öğrencilere diğer öğrencilerin gözü önünde tokat atıp kulaklarından tutup havaya kaldırarak kişi dokunulmazlığını ihlal ettiği belirtildi.

Dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından ortak çabalar yürütülmesi gerektiği vurgulanan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlisi olan şüpheli tarafından müdürü olduğu okulun öğrencileri olan çocuklara uygulamış olduğu eylem TCK'nın 94. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan eylemle birebir örtüşmekte olup, eylemi işkence suçuna vücut vermektedir. Aynı zamanda suçun mağdurlarının çocuk olması nedeniyle aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işkence suçunun nitelikli halinin oluştuğu ortadadır."