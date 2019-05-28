Baro'dan öğrencilere şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu
|28 Mayıs 2019 12:29
|Yazdır
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen Baronun dilekçesinde, Ömer Ü'nün İstiklal Marşı töreni sırasında 4 ayrı öğrenciye tokat attığı, kulaklarından tutup havaya kaldırdığı ve tören için hazır bulunan öğrencilere bu şiddeti izlettirdiği hatırlatıldı.
Şüphelinin, mağdur öğrencilere diğer öğrencilerin gözü önünde tokat atıp kulaklarından tutup havaya kaldırarak kişi dokunulmazlığını ihlal ettiği belirtildi.
Dezavantajlı gruplara yönelik şiddetin önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından ortak çabalar yürütülmesi gerektiği vurgulanan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu görevlisi olan şüpheli tarafından müdürü olduğu okulun öğrencileri olan çocuklara uygulamış olduğu eylem TCK'nın 94. maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan eylemle birebir örtüşmekte olup, eylemi işkence suçuna vücut vermektedir. Aynı zamanda suçun mağdurlarının çocuk olması nedeniyle aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işkence suçunun nitelikli halinin oluştuğu ortadadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis
28 Mayıs 2019 12:41
|'Oyların yüzde 90'ını açsaydık 23 Haziran'ı konuşmazdık'
28 Mayıs 2019 12:29
|Cinayet hükümlüsü 22 yıl sonra yakalandı
28 Mayıs 2019 12:27
|Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı
28 Mayıs 2019 12:24
|Prematüre bebeği için soygun yapan maskeli şahıs serbest bırakıldı
28 Mayıs 2019 12:22
|Erzurum Milletvekili 'Ligden düşme bu yıl uygulanmasın'
28 Mayıs 2019 11:57
|Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
28 Mayıs 2019 11:19
|Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır 'sağlıkçı' yetiştiriyor
28 Mayıs 2019 11:19
|Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı
28 Mayıs 2019 11:19
|Terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor
28 Mayıs 2019 11:13