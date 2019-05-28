1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1,5 yaşındaki minik Ecrin ile ilgili yeni gelişme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı yeniden arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde bulunan kafatası ve kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada aynı bölgenin daha önce tarandığı, kemik parçalarının sonradan o alana bırakıldığı üzerinde durulduğu bildirildi.
 28 Mayıs 2019 12:51
Yazdır
1,5 yaşındaki minik Ecrin ile ilgili yeni gelişme

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile, kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, AFAD, UMKE ve güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları sonlandırıldı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dün, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin'in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI İHTİMALİ

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı
28 Mayıs 2019 15:25		 Bıçakla 11 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada rekor hapis istemi
28 Mayıs 2019 15:24
İnternet dolandırıcılarının yeni yöntemi
28 Mayıs 2019 15:07		 Drift yaptı, ehliyetsizdi, kaldırımdaki yayaya çarptı, serbest kaldı
28 Mayıs 2019 15:04
Komutandan, aşçıya 'mantı neden pişmedi' dayağı
28 Mayıs 2019 14:34		 Kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti
28 Mayıs 2019 13:18
Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi
28 Mayıs 2019 08:58		 Dijital dünyanın karanlık yüzleri sürekli adres değiştiriyor
28 Mayıs 2019 08:36
'Bu yüz benim yüzüm değil, toplumun yüzü'
28 Mayıs 2019 07:51		 e-siyanüre denetim şart
28 Mayıs 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Ekonomimizin en temel yapısal sorunu teknolojideki yetersizlik15:25 - Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı15:24 - Bıçakla 11 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada rekor hapis istemi15:17 - Kayısıda 'Malatya' aldatmacası15:11 - İmamoğlu: Bu memlekete iş üretmemiz lazım15:07 - İnternet dolandırıcılarının yeni yöntemi15:04 - Drift yaptı, ehliyetsizdi, kaldırımdaki yayaya çarptı, serbest kaldı15:00 - Kayseri'de FETÖ'den 4 sanığa hapis cezası14:44 - Eski HSYK 2 Daire Başkanı Özer'e FETÖ'den hapis14:41 - Derin sularda çalışabilen 'insansız su altı robotu' geliştirildi
14:34 - Komutandan, aşçıya 'mantı neden pişmedi' dayağı14:31 - Eski Yargıtay üyesine 10 yıl 6 ay hapis14:28 - 'YSK'nin 7 üyesi kendi iddianamelerini yazdı'14:24 - Bylock kullanan FETÖ derneği çalışanına 8 yıl hapis14:21 - Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu14:15 - Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara kolaylık14:11 - FETÖ sanığı 'mahrem imama' 8 yıl 9 ay hapis14:08 - Bylock kullanan ev hanımına 7.5 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi
Binali Yıldırım: Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız
Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi
Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu
Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı geliyor
Borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı
Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?
CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak
S-400'ler için Ayaş da inceleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 8
Şimşek McQueen 2
sözlük moderatörlerine tavsiyeler 4
fetöye karşıyım deyip fetöcüleri alkışlamak 1
110110 0101110 6
Sarf 1
tutun kolonyasi 1
Müdaresiz 3
hipotermi 1
sözlükte çok puan kazanma hırsı 13
SON İLANLAR
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam