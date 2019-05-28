24-25-26-27-28 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|28 Mayıs 2019 14:00
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 24-25-26-27-28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları 'Mor Beyin' mağduru hakime adliyede veda FETÖ'nün bölge 'arama-tarama mesulü' adliyede Denizli'de FETÖ operasyonunda 14'ü kadın 20 gözaltı FETÖ'nün İskenderun İmamı'na 7 yıl hapis kararı İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş FETÖ'den ihraç doktor yakalandı FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz Cihaner'i gözaltına aldıran FETÖ savcısına 11 yıl hapis FETÖ'cülerin cezaları onandı beraatleri bozuldu Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişiye adli işlem yapıldı Sahte kimlikli FETÖ'cü öğretmenlere 8 tutuklama Kastamonu'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza Sözde yurtta sulh konseyi üyeleri davayı uzatmaya çalışıyor Eski kursiyer pilot teğmen: Üstlerim tarafından kandırıldım ABD'deki FETÖ okulları yöneticisi maaşı, NASA astronotlarından yüksek Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı 15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 gözaltı Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı 'Fuatavni' hesabı kurucusunun mal varlığına el konulacak FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı Eren Erdem'in, MİT'i hedef alan twet'leri için iddianame 1'i uzman çavuş 23 kişiye FETÖ gözaltısı Adana'da FETÖ sanıklarına 10 yıla kadar hapis istemi Eski Danıştay üyesine 10 yıl hapis cezası Zonguldak'taki FETÖ davasında 1 tahliye Zonguldak'ta 1 sanığa FETÖ'den hapis FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere yapılan operasyonda 6 tutuklama Eski Sason Jandarma Komutanı hakim karşısına çıktı FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası Eski Sason Jandarma Komutanı hakim karşısına çıktı FETÖ'den yargılanan eski hakim ve savcıya tutukluluğa devam 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli adliyeye götürüldü Adana'da 20'si halen görevde 27 askere FETÖ gözaltısı İstanbul'da 32'si muvazzaf 74 askere FETÖ gözaltısı FETÖ'nün Afrika öğrenci sorumlusu Somali'li şüpheli gözaltında Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı Ankara Emniyeti 'FETÖ şüphelilerine işkence' iddialarını yalanladı FETÖ'nün Rusya imamının 7 yıl 6 aylık cezası onandı Eskişehir'deki FETÖ davasında 6 sanıktan ikisine hapis FETÖ sanığı eski polise hapis cezası Bylock kullanan ev hanımına 7.5 yıl hapis FETÖ sanığı 'mahrem imama' 8 yıl 9 ay hapis Bylock kullanan FETÖ derneği çalışanına 8 yıl hapis Eski Yargıtay üyesine 10 yıl 6 ay hapis Eski HSYK 2 Daire Başkanı Özer'e FETÖ'den hapis Kayseri'de FETÖ'den 4 sanığa hapis cezası
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