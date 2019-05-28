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Borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı

Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlara dağıtılan çilek fidelerinin ücretini ödeyecek kaynak bulamayan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan'ın kullandığı 2005 model makam aracı, ihaleyle 53 bin 456 lira muhammen bedelle satılacak
 28 Mayıs 2019 13:06
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Borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı

Çorum'un İskilip ilçesinde vatandaşlara dağıtılan çilek fidelerinin ücretini ödeyecek kaynak bulamayan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan, kullandığı makam aracını satma kararı aldı.

İlçede göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik eden İskilip Kaymakamlığı tarafından özellikle dağ köylerindeki vatandaşlara çilek fidesi dağıtıldı.

Tarlasını hazırlayan vatandaşlar için bu yıl 1 milyon 565 bin çilek fidesini ücretsiz olarak dağıtan Kaymakamlık, özel bir firmadan temin ettiği çilek fidelerinin bedelinin bir kısmını ödedi.

Kalan 400 bin liralık borcu ödemek için kaynak bulamayan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan, borcun ödenebilmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

Aracın satışı için İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ihale ilanı, Kaymakamlığın sitesinde yayımlandı.

İhale şartnamesine göre, 53 bin 456 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2005 model makam aracının ihalesi, 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

- "Bu projeyle herkes kazanacak"

Kaymakam Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çilek üretiminin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak, göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik ettiklerini söyledi.

Çiftçilere bu yıl 1,5 milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttıklarını, geçen yıl 64 köyden 30'unda çilek yetiştirildiğini anlatan Alkan, çileğin ilçede önemli bir gelir kapısına dönüştüğünün altını çizdi.

Alkan, "Bu projeyle herkes kazanacak. Çiftçi kazanırsa esnaf da kazanacak ve ekonomik çark İskilip'te daha hızlı dönmeye başlayacak. Bu projeyle köylünün, çiftçinin kendi köyünde, baba ocağında kalarak gelir elde etmesi ve köyden kente göçün azaltılmasını amaçlanmaktadır." dedi.
Anadolu Ajansı
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