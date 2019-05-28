Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|28 Mayıs 2019 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,10 artışla 87.345,50 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.800,09 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 3,04 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kazanırken en fazla kazandıran yüzde holding endeksi oldu.
Genele yayılan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 87.547,80 puana kadar yükseldi.
Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirmesinin, BIST 100 endeksinin yükselmesinde etkili olduğunu kaydetti.
Öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
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