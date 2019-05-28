Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı geliyor
YÖK bünyesinde yapılan istiare toplantısında üniversite çalışanları için çok önemli bir karar çıktı
|28 Mayıs 2019 13:23
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Tüm üniversitelerden temsilcilerin katıldığı toplantıda gündeme gelen becayiş hakkı ile ilgili açıklama yapan YÖK Temsilcisi Recep Sarıipek, bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını söyledi..
Becayiş hakkı nedir: Becayişin anlamı "karşılıklı yer değiştirerek atanmak" olarak belirlenmektedir. Aynı kurum içinde iki memurun karşılıklı olarak yer değiştirmesi olarak uygulanıyor.
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