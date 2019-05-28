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Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı geliyor

YÖK bünyesinde yapılan istiare toplantısında üniversite çalışanları için çok önemli bir karar çıktı
 28 Mayıs 2019 13:23
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Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı geliyor

Tüm üniversitelerden temsilcilerin katıldığı toplantıda gündeme gelen becayiş hakkı ile ilgili açıklama yapan YÖK Temsilcisi Recep Sarıipek, bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını söyledi..

Becayiş hakkı nedir: Becayişin anlamı "karşılıklı yer değiştirerek atanmak" olarak belirlenmektedir. Aynı kurum içinde iki memurun karşılıklı olarak yer değiştirmesi olarak uygulanıyor.
Sabah
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