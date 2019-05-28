Tarihin en uzun canlı yayını: 450 yıl sürecek
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), plastik kirliliğine dikkati çekmek için tarihin en uzun canlı yayınını başlattı. 30 Mart'ta başlatılan canlı yayının tam 450 yıl sürmesi planlanıyor
|28 Mayıs 2019 13:50
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WWF'e göre, plastik kirliliği, Akdeniz'de yüzen atıkların yüzde 95'ini oluşturuyor. Ayrıca, plastik kirliliğinin deniz yaşamını tehlikeli yönde olumsuz etkilediği belirtilirken; deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik atıkların bulunduğu belirtildi.
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