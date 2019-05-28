Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran'da
Genelkurmay çatı davası, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 20 Haziran'a bırakıldı
|28 Mayıs 2019 13:54
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