Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe' harekatı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum"
|28 Mayıs 2019 13:56
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye gerçekleştirilen "Pençe"harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını paylaştı.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İmamoğlu: Bu memlekete iş üretmemiz lazım
28 Mayıs 2019 15:11
|'YSK'nin 7 üyesi kendi iddianamelerini yazdı'
28 Mayıs 2019 14:28
|Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu
28 Mayıs 2019 14:21
|TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem
28 Mayıs 2019 13:04
|'Vali' adıyla vatandaşları arayıp 1 milyon lira vurgun
28 Mayıs 2019 12:00
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
28 Mayıs 2019 11:46
|'Saray'dan bir çıkın, sönen ocakları, dağılan yuvaları görün!'
28 Mayıs 2019 11:22
|Binali Yıldırım: Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız
28 Mayıs 2019 09:44
|'Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız'
28 Mayıs 2019 09:15
|CHP: Yeni askerlik sistemi beka sorunu yaşatacak
28 Mayıs 2019 08:30