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Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara kolaylık

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların Bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgilere topluca ulaşmalarını amaçlayan 'Devlet Yardımları Rehberi'ni yayımladı
 28 Mayıs 2019 14:15
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Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatçılara kolaylık

Bakanlık tarafından ihracatçı firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt sathında düzenlenmekte olan Dış Ticaret Bilgilendirme faaliyetlerine ilave olarak desteklere ilişkin 137 sayfalık rehber hazırladı.

Söz konusu rehberde ihracata ve hizmet sektörlerine yönelik devlet yardımlarının yanı sıra Türk Eximbank destekleri ile serbest bölgelerde yatırım ve faaliyetlere sağlanan devlet destekleri yer aldı.

Diğer destek uygulamaları, ithalat politikaları önlemleri ve ithalata ilişkin uygulamalar ile ürün güvenliği uygulamalarının da bulunduğu rehber, lisanslı depoculuk sistemine yönelik destekler ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin bilgileri de içeriyor.

Ticaret Bakanlığı öte yandan rehber yardımıyla, ihracata ve hizmet sektörüne yönelik olarak sağlanan desteklerin yanı sıra esnaf ve sanatkarlara sunulan destekler, gümrük uygulamalarına ilişkin bilgileri özet ve kolay anlaşılır bir şekilde firmaların bilgisine sundu.

Ticaret Bakanlığının sağladığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Ur-Ge), yurt dışı pazar araştırması, yurtdışı şirket alımı, sektörel ticaret ve alım heyetleri, e-ticaret sitelerine üyelik destekleri, yurtdışı birim, marka tescil ve tanıtım desteği, Türkiye ticaret merkezleri desteği, ihracat kredi sigorta programı desteği ile alıcı kredisi ve yurtdışı fuar desteği gibi konularda detaylı bilgiler sunan rehber, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality destekleri ile mal ihracatçılarına hususi damgalı pasaportu verilmesiyle ilgili firmaları bilgilendiriyor.

Üretici, ihracatçı ve yatırımcılar ile bu alanlarda görev üstlenen kuruluşların kullanımına sunulan ve Ticaret Bakanlığı web portalı ana sayfasında erişime açılan Devlet Yardımları Rehberi'nin, ilgili platformlarda da dağıtımı yapılacak.

İhlas Haber Ajansı
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