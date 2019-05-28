Komutandan, aşçıya 'mantı neden pişmedi' dayağı
|28 Mayıs 2019 14:34
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Olay 25 Mayıs günü Eskişehir 1'nci Ana Jet Üs Komutanlığı er yemekhanesinde yaşandı. Er yemekhanesinden sorumlu astsubay H.Ş ile aşçı olarak çalışan sivil memur Adem Asil arasında 'mantının zamanında yapılmaması' üzerine tartışma çıktı.
İddiaya göre; aşçıya önce sözlü tepki gösteren astsubay H.Ş. daha sonra yetkililerin gözü önünde Asil'i darp etti. Aldığı darbeler sonucu aşçı Adem Asil'in gözünde morluklar, burnunda şişkinlik oluştu. Asil'e 3 gün iş göremezlik raporu verildi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş, saldırıyı kınayarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Başkan Aktaş sendika olarak olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Askeriye bizim peygamber ocağımızdır. Mübarek ramazan ayında evindeki çocuklarına helal lokma götürmek için çalışan kamu çalışanımıza böyle bir durumun üst komutanlığında mesai saatlerinde ve göz göre göre ceyran etmesinden üzüntü ve hicap duyuyoruz. Sorumlular hakkında gerekli disiplin işlemlerin 1'nci Ana Jet Üst Komutanımız Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen tarafından yapılacağına inanıyoruz. Ve konunun takipçisi olacağız" dedi.
Kemal ATLAN
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