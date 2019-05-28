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Drift yaptı, ehliyetsizdi, kaldırımdaki yayaya çarptı, serbest kaldı

KONYA'da, Habip Harun Mor (19), drift yaptığı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybedince kaldırımdaki Selçuk Baldan'a (32) çarptı. Ağır yaralanan Baldan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen Mor ise sorgusunun ardından para cezası kesilip, serbest bırakıldı.Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı
 28 Mayıs 2019 15:04
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Drift yaptı, ehliyetsizdi, kaldırımdaki yayaya çarptı, serbest kaldı

Kaza, pazar günü saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi ve Küçük Kumköprü Caddesi kavşağında meydana geldi. Cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Habip Harun Mor, drift yapmaya başladığı 18 KV 279 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Mor'un kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobil ile bagaja poşet koymaya çalışan Selçuk Baldan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mor'un aracının altında kalan Baldan, bir süre sürüklenip, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Baldan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Baldan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST

Kaza sonrası gözaltına alınan Habip Harun Mor'un, sürücü belgesi sahibi olmadığı belirlendi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Mor'a, 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Habip Harun Mor'un kontrolünden çıkan otomobilin, Selçuk Baldan ile aracına çarptığı, Baldan'ın otomobilin altında kaldığı anlar yer aldı.


Drift yaptı, ehliyetsizdi, kaldırımdaki yayaya çarptı, serbest kaldı
DHA
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