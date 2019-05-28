CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu memlekete iş üretmemiz lazım. Şimdi önümüze bakıyoruz. Bu yapılan yanlışlığı düzelteceğiz. Gerçekten demokrasiye darbe vuruldu ancak Allah'ın izniyle insanlar, adalet, vicdan duygusuyla bu konuda en doğru kararı verecektir." dedi.

İmamoğlu, 23 Haziran seçim çalışmalarına Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde devam etti. İmamoğlu'nun seçim aracını gören vatandaşlar, otobüsten inen İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirerek sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında İmamoğlu'na, KİPTAŞ AVM içinde pizzacılık yapan bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen videoyu sordu.

İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?" diye sordu.

Esnaftan, "Kimse atamaz." yanıtını alan İmamoğlu, "Bana da atma." diyerek karşılık verdi.

İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından Arnavutköy'ün mahallelerinde seçim otobüsü ile dolaşarak halkı selamladı. Bu sırada otobüsün önünde ağlayarak koşan bir genç kadını gören İmamoğlu, aracı durdurdu. Otobüsten inen İmamoğlu, Cemre Akkuş adındaki genç kadını, sarılarak teskin etti.

- Fabrika işçileriyle bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, daha sonra Ömerli Mahallesi'nden Hadımköy'e geçerek, buradaki bir fabrikada işçilerle buluştu.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu memlekete iş üretmemiz lazım. Şimdi önümüze bakıyoruz. Bu yapılan yanlışlığı düzelteceğiz. Gerçekten demokrasiye darbe vuruldu ancak Allah'ın izniyle insanlar, adalet, vicdan duygusuyla bu konuda en doğru kararı verecektir. İstanbul koca bir kent. Türkiye'nin çok kıymetli bir markasında çalışıyorsunuz. Türkiye'de bugün 8 milyona kadar giden işsiz var. Sadece son 1 yılda 1,5 milyon insan işsiz kaldı. Bu rakamlar çok ürkütücü. Herkes ekmek kavgası veriyor. Dolayısıyla gönül isterdi ki, 1 yıl önce seçilen merkezi hükümet, bakanlar memleketin bu sorularıyla ilgilensin. Ancak İstanbul aşağı, İstanbul yukarı. Biz kimsenin malını mülkünü devralmıyoruz. 16 milyon İstanbullu, sahip olduğu yönetimi seçimler gereği bir başkasına emanet ediyor. Nasıl 25 yıl aynı anlayışa millet 'evet' demişse şimdi değiştirmek istiyor. Özellikle emekçi dostlarımızın ülkemizin bu yoğun ve sorunlu gündeminde demokrasi adına en doğru kararı vereceğinizi söylemek istiyorum. İstanbul'un dertlerinin hissedilmesi, insanların birbirine yaklaşması, belediyeyle insanların arasında kopukluğun tamir edilme sürecini başlatacağız. Sizlere söz veriyorum. Bu şehrin ne nimeti varsa çocuklarla gençlerle sizlerle paylaşmak için göreve geliyorum."

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, daha sonra Arnavutköy sokaklarında seçim otobüsüyle halkı selamlamaya devam etti.