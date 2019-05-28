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Ekonomimizin en temel yapısal sorunu teknolojideki yetersizlik

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İNDEX Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin ihracat rakamları ile dünyaya meydan okuduğunu ancak geleceği tasarlamak adına geriye düşen bir yüzdesi olduğunu söyledi
 28 Mayıs 2019 15:36
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Ekonomimizin en temel yapısal sorunu teknolojideki yetersizlik

Young Guru Academy tarafından başlatılan "Bilim Seferberliği" projesi Hatay'da faaliyete geçirildi. 15 okula 10'ar adet olmak üzere toplam 150 adet bilim seti dağıtılacak.

Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İNDEX Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'de ekonominin en temel sorununun teknolojideki yetersizlik olduğunu söyleyerek, "Türkiye 2018 yılında olumlu bir yıl olmamasına rağmen ihracatta 168 milyar dolarlık gibi bir rakamla ihracatta rekor kırdı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorudur. Ancak ileri teknoloji ürünlerin ihracat içerisindeki payı yüzde 3.3'le en düşük seviyedeydi. Böyle bir ikilemin içerisindeyiz. Bir yandan müthiş rakamlar, dünyaya meydan okuyan bir Türkiye var. Diğer yandan geleceği daha iyi tasarlamak adına geriye düştüğümüz bir yüzdemiz var. Bu rakamlar bir kez daha şunu söylüyor ekonomimizin en temel yapısal sorunu teknolojideki yetersizliktir. Sanayimizi düşük teknolojiden yüksek teknolojiye dönüştürmek için hızlı adımlar atmamızdan başka çaremiz yoktur. Çünkü küresel rekabette kural çok açık ve nettir. Hızlı olan kazanır" dedi.

Eğitim konusunda her şeyi devletten beklememek gerektiğini, iş insanlarının elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Bilecik, "Çağdaş ve güçlü bir eğitimle yetişecek gençlerimizle Hatay'ı ve ülkemizi daha mutlu daha güçlü ve yarınlara taşımaktır. Türkiye için güçlü bir geleceğin teminatı bir şeydir, o da güçlü bir eğitimdir. Bu konuda sadece devletten çare beklemek yerine biz iş insanları olarak elimizi taşın altına daha fazla koymamız gerekiyor. Çünkü çözümde görev almayanlar, emin olun problemin bir parçası olurlar. Sanayi üretim teknolojileri başta olmak üzere tüm sektörler, meslekler büyük bir değişime sahne oluyor. Sayabileceğim hemen hemen her şeyde artık her alanın dijitalleştiği günlerden geçiyoruz. Elbette ki bu değişim eğitim sistemini de baştan aşağı şekillendiriyor" dedi.

Toplantının ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve toplantıya katılanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

İhlas Haber Ajansı
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