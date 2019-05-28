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Yanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı
Aydın'da ambulans şoförü, ihbar üzerine gittiği olayda kendi evinin yandığını görünce şok yaşadı
|28 Mayıs 2019 15:45
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Aydın'da ihbar üzerine gittiği yangında ambulans şoförü, kendi evinin yandığını fark edince şok oldu.
Köprülü - Veysipaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kiracı olduğu evde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine hareket eden ambulansın şoförü Ş.A, kiraya verdiği evin yandığını görünce şok oldu.
Üniversite öğrencisi kiracılar M.S ile N.K de yangın haberini alınca olay yerine geldi.
Ev sahibi şoför ve kız öğrencileri büyük üzüntüye boğan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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