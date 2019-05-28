'Pençe'de komando birlikleri imha etmeye devam ediyor
Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin yuvalandığı bölgelerdeki sığınak ve barınakları imha ediyor, mayın ve EYP'leri etkisiz hale getiriyor
|28 Mayıs 2019 16:25
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Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, dün gece gerçekleştirilen hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ettiği kaydedildi.
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