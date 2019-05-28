FETÖ şüphelisi üsteğmen ve polis memuru yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı
|28 Mayıs 2019 16:44
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İstanbul ve Uşak cumhuriyet başsavcılıklarınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, meslekten ihraç edilen piyade üsteğmen M.D. ile polis memuru Y.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderildi.
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