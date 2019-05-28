'Muhsin Yazıcıoğlu, bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır'
|28 Mayıs 2019 16:59
|Yazdır
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamı boyunca milli değerler için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamı olduğunu belirterek, "Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
Yıldırım, FOX TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programda, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
BBP'nin, tekrarlanan İstanbul seçiminde kendilerini destekleyeceğini ifade eden Yıldırım, bu kapsamda, BBP'nin il başkanlıklarını ziyaret edeceğini kaydetti.
Binali Yıldırım, şunları kaydetti:
"Muhsin Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili çok şey yaşandı, çok şey konuşuldu. O arada bizim bazı açıklamalarımız, 'işte bu bir kazadır, kaza çıkarmayınız' diye bu bazı yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Alperenler, buna çok gücendi. Benim maksadım o değildi. Öyle anlaşıldıysa buradan düzeltmek isterim, özür dilerim. Muhsin Yazıcıoğlu, bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır. 'Fatih Sultan Mehmet kadar Türk, Said Nursi kadar Kürdüz' der. Ömrü boyunca ülkenin milli değerleri için mücadele etmiş ve bu uğurda şehit olmuş bir dava adamıdır. Bedel ödemiştir, yıllarca hapis yatmıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bahçeli'den 'Pençe Operasyonuna' destek
28 Mayıs 2019 18:11
|Tunceli Belediyesi'nde çalışanlara 'mobbing' iddiası
28 Mayıs 2019 16:41
|Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu haksızlıkla karşı karşı kaldı
28 Mayıs 2019 16:18
|'Hayvan polisi kurulmasını talep edeceğiz'
28 Mayıs 2019 16:14
|Yavaş, 15 Temmuz'un gazi emniyet müdürünü EGO'ya atadı
28 Mayıs 2019 16:09
|İmamoğlu: Bu memlekete iş üretmemiz lazım
28 Mayıs 2019 15:11
|'YSK'nin 7 üyesi kendi iddianamelerini yazdı'
28 Mayıs 2019 14:28
|Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu
28 Mayıs 2019 14:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe' harekatı mesajı
28 Mayıs 2019 13:56
|TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem
28 Mayıs 2019 13:04