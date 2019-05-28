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'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan "Zümrüt Apartmanı" isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı
 28 Mayıs 2019 18:46
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'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan "Zümrüt Apartmanı" isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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