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'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma
Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan "Zümrüt Apartmanı" isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı
|28 Mayıs 2019 18:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan "Zümrüt Apartmanı" isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında 'TCK'nın 226. maddesi' uyarınca 'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.
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