1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İsmail'in Yeri'nin sahibi FETÖ'den hakim karşısına çıktı

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi
 28 Mayıs 2019 19:20
Yazdır
'İsmail'in Yeri'nin sahibi FETÖ'den hakim karşısına çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulanan İsmail Çolak'ın Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Yargılama sırasında İsmail Çolak'a adına kayıtlı telefon numaraları ve telefonundaki arama kayıtlarıyla ilgili olarak sorular soruldu ve aranan kişileri tanıyıp tanımadığı hakkında bilgi istendi. Alınan bilgilerin ardından Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhan Acar, Çolak'ın söylemek istediği olup olmadığını sordu. İsmail Çolak, "Biz Düzce'ye Trabzon'dan 50 yıl önce geldik. 50 yıllık emeğimle bir iş yeri kurdum ve isim yaptım. İsmimi büyütmeye çalışırken bunlarla birlikte anılması beni oldukça üzüyor" dedi.

Çolak ayrıca FETÖ terör örgütüne bağlı bazı kişilerin 1994 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ziyareti ve yemek yemesinin ardından iş yerini mesken tuttuklarını belirterek, "Fetullah Gülen'in ziyareti sonrası iş yerimi mesken tuttular. Ben bunlardan kurtulmaya çalıştım. Benim örgütle bağlantım yok. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

İddia makamı ise İsmail Çolak'ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Ferhan Acar, duruşmaya 5 dakika ara vererek karar hakkında mahkeme üyeleri ile istişare etti. Aranın ardından verilen ara kararda İsmail Çolak hakkında Bolu 1 ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davalarda ki doysa örneklerinin birer suretinin istenmesine, İsmail Çolak'ın tutuklu yargılanmasının devam edilmesine ve bir sonra ki duruşmanın ise 19 Haziran 2019 saat 14.30'a ertelenmesine karar verildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
28 Mayıs 2019 19:47		 'Emir verilseydi Hulusi Akar'ın koltuğuna da otururdum'
28 Mayıs 2019 19:34
'Pençe' harekatında sığınak ve mağaralar imha edildi
28 Mayıs 2019 19:26		 Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
28 Mayıs 2019 19:15
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasına yarın devam edilecek
28 Mayıs 2019 18:44		 Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının failli yakalandı
28 Mayıs 2019 17:36
Hakurk'a 'Pençe' harekatı
28 Mayıs 2019 17:26		 FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası
28 Mayıs 2019 16:57
FETÖ'nün 'Afrikalı öğrenciler sorumlusu' sınır dışı edildi
28 Mayıs 2019 16:50		 FETÖ şüphelisi üsteğmen ve polis memuru yakalandı
28 Mayıs 2019 16:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi20:22 - Soylu: Ekrem İmamoğlu güç zehirlenmesine girdi20:03 - 'Bizleri terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi bırakın'19:47 - Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor19:46 - MHP'li Vekil, OGM'deki mülakata tepki gösterdi19:39 - İstanbul'da son 69 yılın en sıcak mayıs ayı19:34 - 'Emir verilseydi Hulusi Akar'ın koltuğuna da otururdum'19:30 - 'Verilen karar isabetli olmasa da bu seçime hazırlanıyoruz'19:26 - 'Pençe' harekatında sığınak ve mağaralar imha edildi19:20 - 'İsmail'in Yeri'nin sahibi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
19:15 - Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası19:07 - Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldılar19:03 - Bakan Ersoy: Müzeler sadece gezilecek yer değil18:46 - 'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma18:44 - Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasına yarın devam edilecek18:40 - Aile Bakanlığından o yazar için suç duyurusu18:37 - Hastane çalışanlarına 'ihalede yolsuzluk' gözaltısı18:35 - Borsa günü yükselişle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın yönetim kurulu belirlendi
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu
Demet Akalın'ın şikayeti üzerine icra memuruna 10 yıl hapis istendi
Üniversite çalışanlarına becayiş hakkı geliyor
Binali Yıldırım: Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız
Yavaş, 15 Temmuz'un gazi emniyet müdürünü EGO'ya atadı
Borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı
Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale getirildi
Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?
1,5 yaşındaki minik Ecrin ile ilgili yeni gelişme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trileçe 2
ilgi budalası 1
tutun kolonyasi 1
tamiri imkansız 4
max kruse 2
kahvede oturan erkekler 8
hipotermi 1
fütürist 1
cumhurbaşkanlığı yemini 2
sürekli haklı olduğunu düşünen insan 12
SON İLANLAR
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam