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'Emir verilseydi Hulusi Akar'ın koltuğuna da otururdum'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davaya sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in savunmasıyla devam edildi
 28 Mayıs 2019 19:34
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'Emir verilseydi Hulusi Akar'ın koltuğuna da otururdum'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davaya sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in savunmasıyla devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kırker, darbe girişimine ilişkin bir faaliyet içerisinde bulunmadığını, terör saldırısı alarmı verildiği için ortamın hareketli olduğunu, kamera kayıtları incelendiğinde darbe yapan bir asker görüntüsünün görülemeyeceğini iddia etti.

Karargah binasındaki brifing salonunda darbe toplantısı yaparak sıkıyönetim ilan edildiğini bildiren konuşma yaptığı iddiasını reddeden Kırker, telefona bakma veya televizyon izleme fırsatı olmadığı için darbe girişiminden haberdar olmadığını ileri sürdü.

Etrafındaki kişiler tarafından olaylar olduğu ve çeşitli açıklamalar yapıldığının iletilmesi üzerine darbe girişimini öğrendiğini iddia eden Kırker, kamera kayıtlarında, yaşananları "şaşkın" bir halde "anlamaya çalıştıklarının" ve darbeci bir askerin aksine "sakin" kaldıklarının görüldüğünü savundu.

15 Temmuz akşamı Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığı'na yazılı emirle tümen komutanı olarak atanmasıyla kışlaya geldiğini öne süren Kırker, "Emir verilseydi Hulusi Akar'ın koltuğuna da otururdum." dedi.

Duruşmaya yarın Kırker'in savunmasıyla devam edilecek.

Anadolu Ajansı
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