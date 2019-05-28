MHP'li Vekil, OGM'deki mülakata tepki gösterdi
MHP Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki mülakata tepki gösterdi.
|28 Mayıs 2019 19:46
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Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Kahramanmaraş Milletvekili, TÜSAV Eski Başkanı Prof. Dr. Sefer Aycan, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki mülakata tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aycan şunları söyledi
"Orman Genel Müdürlüğünde de memur alımında mülakat uygulaması yapılması yanlıştır.
Devlet Memurluğu; Devlet'i temsil eder.
Hain,terörist olmayan her Vatandaşın hakkıdır.
Memur alımlarında adil ve şeffaf olunmalıdır." .
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