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Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 28 Mayıs 2019 19:47
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Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski kursiyer pilot teğmen Berat Ölçer, 15 Temmuz günü 141. Filo'ya sabah 07.00'de gittiğini, filoda bulunduğu sırada filo komutanı Hakan Karakuş'tan mesainin devam edeceği yönünde emir aldıklarını iddia etti.

Filoda yapılan toplantının rutin bir toplantı olduğunu düşündüğünü savunan Ölçer, brifing salonuna gittiklerini ama toplantıdan önce cep telefonlarının toplatıldığını iddia etti. Ölçer, toplantıda PKK'ya karşı bir harekatın olacağının söylendiğini ileri sürdü.

Terörle mücadele harekatı kapsamında kendisiyle birlikte 6 kişinin pilotları uçaklara götürmek üzere görevlendirildiğini iddia eden Ölçer, havanın karanlık olmasından ve filoya yeni katılmasından dolayı hangi pilotların, şoförlüğünü yaptığı araca bindiğini bilmediğini savundu.

Ölçer, darbe gecesi haber alacağı bir mecra olmamasından dolayı darbenin saat kaçta olduğunu bilmediğini ve sabaha kadar filo binasında uyuduğunu iddia etti.

Darbe gecesi silahını kullanmadığını ileri süren Ölçer, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Eski kursiyer pilot teğmen Sinan Alvur ise terörle mücadele harekatı kapsamında görevli olduğu 143. Filo'ya çağrıldığını, gece 02.00'de kursiyer gazinosundayken darbenin yapıldığını duyduğunu iddia etti.

Alvur, kimsenin kendisine "Darbe yapacağız, bu da senin görevin." demediğini savunarak bir kursiyer olarak sadece üstlerinden aldığı, yasalara aykırı olmayan emirleri dinlediğini ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Alvur, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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