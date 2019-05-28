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Soylu: Ekrem İmamoğlu güç zehirlenmesine girdi

Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz
 28 Mayıs 2019 20:22
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Soylu: Ekrem İmamoğlu güç zehirlenmesine girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar toplam 433 teröristi sadece Türkiye'nin içerisinde etkisiz hale getirdik." dedi.

Bakan Soylu, Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Çatalzeytin Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine hediye edilen Örnektepe Çatalzeytinliler Birliği atkısını takan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Soylu, bu sabah biri turuncu listede bulunun iki teröristin Siirt'te etkisiz hale getirildiğini, 4 teröristin de Batman'da bir sığınağın içerisinde yakalandığını belirtti. Soylu, Batman'da yakalanan teröristlerden birinin geçen yıl 8 jandarmanın şehit düştüğü saldırının faili olduğunu vurguladı.

"Kanımızı yerde bırakmıyoruz" diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Bir şekilde onlar nereye saklanırsa saklansın, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine gidip evlatlarımız onları orada bulup gereğini yerine getiriyor. Bu kadar açık ve net. Yılbaşından bugüne kadar toplam 433 teröristi sadece Türkiye'nin içerisinde etkisiz hale getirdik. Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adını bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin huzurunun, birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, büyümesinin, çocuklarımızın geleceğini çalanlara ve maliyet yükleyenlere hesabımızı sorduk ve sormaya devam edeceğiz."

İstanbul'da 31 Aralık 2016 tarihinden bu yana terör eylemi yaşanmadığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"En son Reina olayı oldu ki ne yapmamıza rağmen? DHKP-C'ye, PKK'ya, DEAŞ'a tarihi darbeler vurmamıza rağmen Allah'a hamdü senalar olsun ki ülkemin her tarafında huzur var. Doğu ve Güneydoğu'da huzur var bugün. Bakın, HDP 2014'de kazandığı belediyelerin yarını bize kaybetti. Hem de en güçlü yerleri, 'kaybetmeyiz' diye baktıkları yerleri. Sabırla, metanetle, iyi niyetle, hizmetkarlıkla, orada güvenliği ve huzuru oluşturarak oradaki kardeşlerimize elimizi uzattık, onlar da 'artık biz terör örgütünden illallah dedik' dediler. Şimdi Türkiye'nin her tarafında bugün huzur var. İstanbul'a 2016 yılında 9 milyon 300 bin turist geliyordu, bugün toplam 13,5 milyon 2018 yılı sonu, bu yılın sonu itibariyle 15 milyon turist gelecek. Antalya'ya aynı, 6,5 milyon turist geldi, bu yılın sonu 16 milyon turist gelecek Allah'ın izniyle. Mardin'de turist 5 katına arttı. Tunceli, Doğu ve Güneydoğu'nun en iyi yükselen şehirlerinden birisi haline geldi. Nasıl? Huzuru getirerek."

- "Çocuğu tokatladı"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediyesindeki verilerin kopyalanması talimatını eleştiren Soylu, bu durumun hukuken, ahlaken ve yöneticilik açısından da yanlış olduğunu ifade etti.

Soylu, "Senin derdin demek İstanbul'u idare etmek, yönetmek değil. Senin derdin başka.17-25 Aralık'takiler ne yapmışsa senin derdin aynısı orada devam ettirebilmek. Derdin bu, başka hiçbir derdin yok." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, 'ukalalık yapma' diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart'a kadar dolu, bir de öz güven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesi diyoruz biz ona. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor. Diyor ki, 'Süleyman Soylu, senin İstanbul'da ne işin var' diyor. 'Otursana Ankara'da, İçişleri Bakanlığında görevini yapsana' diyor. Olan benim çocuklara oldu, İstanbul'a gelemeyecekler. İzni ondan alacağız bundan sonra. Peki sen bunu söylerken ben şunu sana sormam mı? Ben 2,5 yıldır İçişleri Bakanıyım, Gabar'a giderken, Cudi'ye giderken, Kabar'a giderken, Bestler Derelerine giderken, Çukurca'ya giderken, Şemdinli'ye giderken, Tendürek Dağı'na çıkarken, Ağrı Dağı'na çıkarken o zaman bana sorsaydın niçin oralara gidiyorsun diye."

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin önemine değinirken, "Günde 3-4 saat uykuyla ayakta kalsam da hem işimi yaparak, hem de İstanbul'un geleceğiyle ilgili ve İstanbul'un yarınlarıyla ilgili bildiğimi anlatmak benim görevim." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın ülke genelindeki hizmetlerinin herkes tarafından bilindiğine işaret eden Soylu, "Binali ağabey 17 yıldır sıtkı sadakatle bir kere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığını yapıyor. Satmamış, üzerine ne kadar gelinirse gelinsin yolundan sapmamış ve bu millete de hizmetkar olma konusunda imtihanını başarıyla vermiş. Türkiye'nin her tarafında birçok da eseri var." diye konuştu.

Yıldırım'ın İstanbul'un tüm sokaklarını aydınlatacağının sözünü verdiğini aktaran Soylu, "Bir şey söyleyeyim, Binali ağabey yaparım dediğini yapar. Bu kadar basit." dedi.

Vatandaşlara 31 Mart'ta verdikleri destekten ötürü teşekkür eden ve 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için de Binali Yıldırım'a destek isteyen Soylu, kendisinin de Binali Yıldırım'a oy vereceğini açıkladı.

Soylu, konuşmasının ardından bir vatandaşın talebini geri çevirmeyerek telefonda yakınıyla görüştü. Ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve Örnektepe Çatalzeytinliler Birliği Başkanı Yaşar Yılmaz da selamlama konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı
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