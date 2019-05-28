Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
|28 Mayıs 2019 20:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile eşini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile eşini kapıda karşıladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan davetliler ile köşkün bahçesinde sohbet etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, burada davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
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