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Bakan Soylu'dan, Vali'ye alınan araç için açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı'nın talimatıyla Samsun Valisi Osman Kaymak'a 1 milyon 668 bin lira değerinde makam aracı gönderilmesi ile ilgili eleştirileri yanıtladı.
 28 Mayıs 2019 21:10
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Bakan Soylu'dan, Vali'ye alınan araç için açıklama

Beyoğlu Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Muhtarlar Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Soylu'nun gündeminde YSK kararıyla 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri vardı.

Soylu, "İstanbul'da bir seçim yaşadık. Siz muhtarsınız siz de seçime girdiniz. 207 oyunuz eğer rakip adayınıza yazılırsa, bunu görür ve hissederseniz ne yaparsınız? O okulda kıyamet kopar. Bir oldu, 2 tane, 5 tane oldu, sehven oldu, kasıtlı oldu yakaladınız. 100'e yakın sandıkta, kimi zaman 250, 200, 170, 140, 65 oyu... sadece bir ilçede de değil, sadece bir bölgede de değil. İstanbul'un tamamına dayalı bir şekilde 100'e yakın sandıkta kendinden rakip adaylara gitti. Biz oyların yüzde 90'ını açmak istedik. Eğer oyların yüzde 90'ını açmış olsaydık bugün 23 Haziran seçimlerini konuşmuyor olacaktık" diye konuştu.

Soylu, "Bir sanatçı hanım benim kaydımı silmişler diyor. Sosyal medyada, 'acaba bu kayıtlar silinebilir mi?' diye soruyorlar. Nüfus Genel Müdürlüğünden baktırdım 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış, bunu başka bir noktaya taşıdı. Bunu anlatana kadar şöyle bir istihdam oluşuyor; birtakım işler oluyor. 100 bin polis getireceğiz İstanbul'a oy kullandıracağız. Ya YSK açıklama yapmış seçmen oy kullanacak. Biz hayatımız boyunca bu kadar büyük bir sayıda polisi bir yerden bir yere görevlendirmedik. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de seçim oldu 6 bin 600 polis görevlendirdik" dedi.

'DEVLETİN VALİSİNİN ARABASI ESKİDİĞİ ZAMAN YILDA 2-3 TANE VERİLİR'

Sözcü gazetesinin 'Valiye 1.7 milyonluk makam aracı' haberine yanıt veren Soylu, şunları söyledi:

"Sözcü gazetesi manşet atmış, dün de bütün sosyal medyada var. İçişleri Bakanlığı Samsun Valisi'ne bir Audi marka araba hediye etti. 2007 ya da 2008'de almış olduğu bir araba var. O zaman da Mercedes, o zaman da sıfır. 2006'da ve ya 2005'te... 12-13 yıl geçmiş. Bir çok vali gelmiş, geçmiş. Onları alıyoruz, ya başka bir ile, ilçeye gönderiyoruz, ya da devlete iade ediyoruz. Onun yerine devlet bize yılda 2-3 tane araba veriyor. Biz de onu eskiyen arabaların yerine koyuyoruz. 2030'da aynısı olacak, 2040-2045 yılında da... Devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir, o da sınırlı sayıdadır. Yılda 10-12 tane kaymakamlık, 2-3 tane, 4 tane de valilik arabası verilir. Eskilerin yerine yeni değiştirilerek gönderilir, konulur. İçi saray gibi. Sözcü gazetesinin manşeti de öyle. Arabadan nasıl bir saray oluyorsa? Bu sadece dedikodu oluşturabilmek anlayışı. Ben buna İstanbul halkımızının prim vermeyeceğini ve bu seçimin bir ideolojik kamplaşma merkezi haline getirmeyeceğini, er meydanı çıksın herkes mücadelesini yapsın başımız üzerinde yeri var. Ama endişem odur ki bu seçimde sonuçlara göre ortaya konulacak maalesef bir ideolojik kamplaşmanın, siyaseti ciddi bir şekilde yeniden germenin hesabı yapıldığı kanaatini taşıyorum ben. İnşallah endişemde haksız çıkarım."
Memurlar.Net
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