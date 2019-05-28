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Kayseri'de ambulans sürücüsü darp edildi
Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motosikletli iki kişi tarafından darp edildi.
|28 Mayıs 2019 21:16
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Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motosikletli iki kişi tarafından darp edildi.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinden Erciyes Üniversitene hasta sevk eden ambulansın sürücüsü Yahya Türkmen ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Türkmen, darp edildi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası sağlık Müdürlüğü yetkilileri Türkmen'i ziyaret ederek bilgi aldı.
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