Kaza sonucu hayatını kaybeden doktor defnedildi
|28 Mayıs 2019 21:20
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Manisa'da kamyonetin çarptığı emekli doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 35 DY 851 plakalı kamyonet dün, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor Veli Demir'e (64) çarptı.
Yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Demir, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Demir'in Salihli Verem Savaş Dispanserinden yaklaşık 1 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.
Demir'in cenazesi, ikindi vakti Küçük İmam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, meslektaşları, sağlık çalışanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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