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Beyin kanaması geçiren emekli öğretmen öldü

Muğla'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen ve tiyatro eğitmeni Ayhan İçöz, tiyatro sahnesine konan tabutu başında anıldı.
 28 Mayıs 2019 21:32
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Beyin kanaması geçiren emekli öğretmen öldü

Muğla'da, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen ve tiyatro eğitmeni Ayhan İçöz, tiyatro sahnesine konan tabutu başında anıldı. Son kez sahneye çıkan öğretmeni anma programında duygusal anlar yaşandı.

Muğla'da geçirdiği beyin kanaması sonucu Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli öğretmen ve tiyatro eğitmeni Ayhan İçöz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde program düzenlendi. Anma programına Ayhan İçöz'ün ailesi, öğretmen arkadaşları, öğrencileri, Muğla protokolü ve vatandaşlar katıldı. Son kez tiyatro sahnesine çıkan İçöz'ün tabutu önünde saygı duruşunda bulunuldu.

Tiyatro eğitmeni Ayhan İçöz'ün biyografisinin okunduğu programda tiyatro öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş birer konuşma yaptı. Ardından sahneye çıkan Ayhan İçöz'ün oğlu Ali Rıza Doğaç İçöz, gözyaşları içinde yaptığı konuşması ile salonu dolduran kalabalığı duygulandırdı.

Programın sonunda gerçekleştirilen slayt gösterimi esnasında anma programına gelenler göz yaşlarına boğuldu. İçöz'ün naaşı anma programının ardından defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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