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'Sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler tutulmalı'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 23 Ekim 2018 tarihinde Vizyon Belgesi açıklanırken, sözleşmeli öğretmenliğin 3+1 olarak esnetileceğine dair verdikleri sözün TBMM tatile girmeden yerine getirilmesini istedi.
 28 Mayıs 2019 21:44
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'Sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler tutulmalı'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 23 Ekim 2018 tarihinde Vizyon Belgesi açıklanırken, sözleşmeli öğretmenliğin 3+1 olarak esnetileceğine dair verdikleri sözün TBMM tatile girmeden yerine getirilmesini istedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından #MebSözleşmeliSözünüTut hashtag'yle bir çalışma gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından başlattığı çalışmayla ilk gönderiyi oluşturan Geylan'a binlerce sözleşmeli öğretmen de destek verdi. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu çalışma kısa sürede gündeme oturdu. Konu ile ilgili paylaşımlar yapan Geylan, TBMM tatile girmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'un sözleşmelilere verdiği sözün gereği yerine getirilmesi istedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM tatile girmeden Cumhurbaşkanı Sn @RTErdogan 'ın ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Şelçuk 'un sözleşmelilere verdiği sözün gereği yerine getirilmelidir. Sözleşmeli meslektaşlarımız bir kez daha hüsrana uğratılmamalıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim 2018'de süre düzenlemesiyle ilgili söz vermişti. Bize, Devlet adamının sözüne itibar etmek, Devlet adına konuşanlara da sözünün gereğini yerine getirmek yakışır. Sözleşmeli aileleri birleştirelim artık! Eşleri birbirinden, çocukları anne babalarından ayrı bırakmak hem insani değildi, hem de Anayasa'nın 41. Maddesini ihlal etmek demektir! #MebSözleşmeliSözünüTut."
İhlas Haber Ajansı
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