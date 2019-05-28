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Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı:- "Kanun tekliflerinin hazırlanması, verilmesi ve görüşülmesiyle ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır"
 28 Mayıs 2019 22:13
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Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun tekliflerinin hazırlanması, verilmesi ve görüşülmesiyle ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlandı.

İki bölüm halinde temel kanun olarak görüşülen teklifin tümü üzerinde söz alan MHP Konya Milletvekili Kalaycı, Konya'nın Doğanhisar ilçesi Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

Olaya ilişkin MHP'nin soruşturmayı takip ettiğini belirten Kalaycı, "31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olan kişi ile oğlu ve yeğeni tutuklanmıştır. Katillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları tek isteğimizdir." dedi.

MHP olarak her türlü şiddete karşı olduklarını ve şiddeti asla tasvip etmediklerini dile getiren Kalaycı, "Ancak son günlerde bazı gazeteciler ve siyasilere yapılan saldırılar üzerinden kıyamet koparanların, belediye başkanımıza yönelik menfur saldırıya ağızlarını açmamaları onların gerçek yüzlerini, çarpık fikirlerini, kirli emellerini ve ikiyüzlülüklerini göstermesi bakımından ibret verici bir durumdur." diye konuştu.

Kalaycı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifte, konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunmayan 12 ayrı kanun ve bir KHK'de değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

Teklifin düzenleyici etki analizinin bulunmadığına işaret eden Kalaycı, "Torba düzenlemeye gidilmesi, etki analizi olmaması yıllardır hep eleştirdiğimiz konulardır. Düzenlemenin eksik yapılması, ilerleyen süreçte değişiklik yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Nitekim, bu teklifin birçok maddesi daha yakın zamanda yapılan düzenlemelerde yeniden değişiklikler içermektedir. Bu itibarla, kanun tekliflerinin hazırlanması, verilmesi ve görüşülmesiyle ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "TRT artık kendi kendine yetebilen bir kurum"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bayram öncesinde yine torba yasa ile karşılaştıklarını, teklifin "bayram torbası" olduğunu ileri sürdü.

Teklifte yer alan TRT'ye yönelik düzenlemeyi eleştiren Türkkan, ödenen katkı payının kaldırılması gerektiğini, "TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in kurumu babasının çiftliğine çevirdiğini" iddia etti.

Torba kanunlardan adalet değil karmaşa ve adaletsizlik çıktığını savunan Türkkan, "Birbirinden bağımsız birçok konu bu teklifte yer almaktadır. Öncelikle şu TRT katkı payı derhal kaldırılmalıdır. İbrahim (Eren) dizi film çekecek diye evinde ekmeği bulunmayan insanlar katkı payı vermek zorunda değil. TRT artık kendi kendine yetebilen bir kurum." dedi.

Torba kanunlardan temel kanun olamayacağını ileri süren Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un da bu işten rahatsız olduğunu kendisine söylediğini ancak Muş'un rahatsız olmasına rağmen, bu tarz teklifleri getirmeye devam etmesindeki çelişkiyi anlayamadığını dile getirdi.

- "Vatandaşlarımızın çoğu yoksul"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da hayalinin toplumu refaha kavuşturmak olduğunu, ancak Plan ve Bütçe Komisyonundan 4 yıldır ekonomik hiçbir reformun geçmediğini belirtti.

Bir an önce torba yasa mantığından çıkılması gerektiğini kaydeden Paylan, "Türkiye bulunduğu konum itibarıyla 2023 yılı milli gelir hedefinden çok uzaktadır. Demokratik yoldan çıkıldığından beri bir siyasi kriz yaşamaktayız. Bundan sonra ciddi bir ekonomik kriz kapımızda. Reform yapalım diyoruz torba yasalarla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlarımızın çoğu yoksul. Biz bunu beka meselesi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

- "Daha önemli meseleler önümüzde dururken..."

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise daha önceki dönemlerde TBMM'ye gelip hesap veren bakanların artık Cumhurbaşkanı dışında kimseye karşı sorumlu olmadığını söyledi.

Teklifin etki analizinin olmadığını vurgulayan Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teklifteki değişikliğin ne getirdiği, maliyet analizi hakkında hiçbir bilgi yok maalesef. Teklifteki maddelerin birçoğu yakın zamanda görüşülen kanun maddeleriyle ilgili maddeler. Getirdiğimiz maddeler arasında Galata Üniversitesi kuruyoruz ama bu üniversite hakkında hiçbir bilgimiz yok. Kırıkkale'nin Bahşili kasabasının adını Bahşılı yapıyoruz. Ne bu acele beyler? Daha önemli meseleler önümüzde dururken biz Bahşili kasabasının adının Bahşılı olmasını görüşüyoruz. Mevzuata göre, Merkez Bankasından brifing almamız gerekiyor. Ekonomik krizin olduğu bir dönemde bunu yapmıyoruz. Varlık Fonu kuruldu ama hala bilgi verilmedi. Saçma sapan konular üzerinde çalışıyoruz ama gerçekten önemli konular hakkında kimseden ses yok. Allah aşkına bu iftar vakti biz ne yapıyoruz?"

Teklif sahibi milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ise teklifin turizmden enerjiye birçok sektörde önemli düzenlemeleri içerdiğini belirterek, kanun teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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