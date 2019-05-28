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Bu kez yayalara ceza kesildi

Gaziantep'te, trafik ışıklarına uymayarak, taşıt yoluna çıkan 12 yayaya trafik polisleri tarafından para cezası kesildi.
 28 Mayıs 2019 22:32
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Bu kez yayalara ceza kesildi

Gaziantep'te, trafik ışıklarına uymayarak, taşıt yoluna çıkan 12 yayaya trafik polisleri tarafından para ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı ile Rafet İşitmen caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta yapılan denetimlerde, 12 yayanın ışıklı işaretlere uymayıp taşıt yoluna girdiği belirlendi.

Trafik ışıklarına göre hareket etmeyerek trafiği tehlikeye düşüren yayalara idari para cezası uygulandı.

DHA
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