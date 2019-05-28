Denizli'de 7 kilo 125 gramlık dev mantar bulundu
DENİZLİ Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşkına çevirdi.
|28 Mayıs 2019 22:37
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DENİZLİ Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşkına çevirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, geçen gün halk arasında 'Tombak' olarak bilinen büyük bir mantar buldu. Zehirsiz olan ve yenilebilen dev mantarı arkadaşları ile birlikte tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığında olduğunu şaşırarak daha önce bu kadar büyük bir mantar görmediğini söyledi.
Geçen yıl da yaylada 4 kilo ağırlığında bir mantar bulunduğunu belirten Topal, mantar meraklılarını yaylaya davet etti. Topal, 'Tombak' ismiyle bilinen mantar türünün soğan ile kavrularak yapılan yemeğinin çok güzel olduğunu söyledi.
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