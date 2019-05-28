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Tarihi Havadan Külliyesi, yüzyıllardır ayakta

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Havadan Külliyesi asırlara meydan okuyor.
 28 Mayıs 2019 22:42
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Tarihi Havadan Külliyesi, yüzyıllardır ayakta

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve 1300'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Havadan Külliyesi asırlara meydan okuyor.

İlçede Havadan Mahallesi'nde bulunan tarihi Havadan Külliyesi'nin içinde Şeyh Hacı İbrahim Efendi'nin 8 köşeli üstü kubbeli türbesi, eyvanlı girişi, avlu, mescit ve mutfak bulunuyor. Araştırmacı Yazar Yrd. Doç. Dr. Kadir Özdamarlar, tarihi külliye ile ilgili şu bilgileri verdi Havadan Külliyesi Osmanlı arşivlerinde Şeyh İbrahim veya halkın dilinde 'Erikli Baba' adıyla anılır. Erikli Baba'nın hayatı hakkında pek bilgi mevcut değildir. Edindiğimiz bilgilere göre Şeyh İbrahim, bir aşiret reisi ve din adamıdır. Bu, Türklerde genel bir yapıdır. Bir yere giderken mutlaka bir bey ve din adamı olur. Biri idari yönden diğeri ise manevi yönden değerlendirir.

Bu külliyenin üzerinde bir hayli çalışmalar oldu. Ne zaman yapıldığı tahmin edilemiyor. Çok uzak bir köye nasıl böyle bir yatırımın yapıldığını çok düşündük. Sonunda Şıhlı Medresesi ile buradaki külliyeyi bir araya getirince buraların yerleşim alanları olduğunu tespit ettik.

Külliye içine yıllar geçtikçe eklemeler yapıldığını ifade eden Özdamarlar, Havadan Külliyesi'nin içinde yemekhane, ibadethane, yatakhane ve zikirhane bölümleri daha sonra eklemeler yapılarak bugünlere geldiği kanaatindeyiz. Ben bu külliyeye gittiğim zaman defineciler tarafından tahrip edildiğini görmüştüm. Sonra restore edildi. Moğollar döneminde baskıdan kaçan insanlar bu külliyeye gelmişler.

Moğol baskısından dolayı külliyeye sığınmışlardır. Çok tenha bir köy olduğu için tercih edildiğini düşünüyoruz. Restore oldu ve burası aşiret çocuklarının eğitimi için kullanılmıştır. Havadan bizim dünden bugüne gelen hatıralarımızdır. Benim ve tarihçilerin araştırmalarına göre 1350'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir diye konuştu.
DHA
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