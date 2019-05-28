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Bakan Soylu: İstanbul'u bunlara teslim etmeyin

Bakan Soylu, 25 yıldır Tayyip Erdoğan felsefesiyle yönetilen İstanbul'da huzur oluştuğuna vurgu yaparken, "Bundan İstanbul'a bir huzursuzluk getireceklerdir. Onun için İstanbul'u bunlara teslim etmeyin." ifadesini kullandı
 28 Mayıs 2019 22:51
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Bakan Soylu: İstanbul'u bunlara teslim etmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, "Sağa sola sinirleniyor, bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Hani kurma arabalar vardır ya, kurarsın bir yere kadar gider. Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı." dedi.

Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezindeki Büyük Karadeniz Buluşması İftarı'na katılan Soylu, İstanbul'da büyüdüğünü, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir İstanbul teslim edildiğini iyi bildiğini, Haliç'ten yayılan kokunun çevreyi ve insanları rahatsız ettiğini anlattı.

"Kazlıçeşme'de dericilerin bulunduğu noktada bir ayda bir, 15 günde bir televizyonlara ve gazetelere çıkan haberlerde şu yazardı; farelerin boyu 10 santim, 20 santim, 40 santim, 50 santim, ağırlıkları bu kadar." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Büyük bir medeniyet zenginliğinin bulunduğu İstanbul'u bugün bizimle karşı karşıya kalan CHP zihniyeti yoksulluğa çevirmişti. Beraber yaşadık. Evlerimizi biliyoruz, susuzluktan ilk önce leğenler aldık. Suları leğenlere koyduk. Ardından evlere küvetler yapılmaya başlandı. Küvetler yıkanmak için değil, su doldurup suyu muhafaza etmek için kullanılmaya başlandı. Ardından evlerin çatılarına su depoları konuldu. CHP İstanbul'da yaşayan herkese su depoları nasıl temizlenir öğretti. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı seçildiği güne kadar mezarlıklardaki taşlar birbiri içine girmiş meşelikler ve dikenler dolayısıyla görülmez, insanların mezar taşlarını görmeden dualar ederdi. Söz konusu dönemde dünyanın en havası kirli şehirlerinden birisi İstanbul'du. Bugün AK Parti belediyeciliği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın felsefesiyle dünyanın üçüncü temiz metropolü oldu."

Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, "Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Hani kurma arabalar vardır ya, kurarsın bir yere kadar gider; şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun, "Süleyman Soylu İstanbul'da ne geziyor?" dediğini kaydeden Soylu, "Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye giderken sorsaydın, 'nereye gidiyorsun?' diye. İşine gelmezdi değil mi? Beni beğenmediğin, televizyonlarda ve her yerde Selahattin Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin, onun politikalarını beğendiğini ortaya koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve net. Hangi politikasını merak ediyorsun, beğeniyorsun? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları dağlara çıkardığı politikasını mı beğeniyorsun? Terörist yaptığı politikalarını mı beğeniyorsun?" değerlendirmesini yaptı.

- "İstanbul'u bunlara teslim etmeyin"

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili Soylu, şunları söyledi:

"23 Haziran'da İstanbul'da başka bir planı devreye sokmaya çalışıyorlar. Kardeşiniz olarak bundan endişelendiğimi ifade etmek istiyorum. Endişem şudur; 23 Haziran'da İstanbul'un gücünü arkasına alarak Türkiye'nin istikrarını bir gri bölgeye sokmak isteyenlere fırsat verilmemesini sizden istirham ediyorum. İstanbul'u bir ideolojik kamplaşma noktası haline getirmek için, siyasal çatışma merkezi haline getirebilmek için bir hazırlığın, 23 Haziran'ın ve İstanbul'un buna dayandırılacağından endişe ediyorum. Tam da bunun için bizim medeniyet değerlerimize uzak, İstanbul'u yönettikleri zaman ötekileştirmeleri ve beceriksizlikleri meşhur olan ve bizim inançlarımız, medeniyet değerlerimizi öcü olarak nitelendirenlere İstanbul'un teslim edilmemesini sizden istirham ediyorum."

Bakan Soylu, 25 yıldır Tayyip Erdoğan felsefesiyle yönetilen İstanbul'da huzur oluştuğuna vurgu yaparken, "Bundan İstanbul'a bir huzursuzluk getireceklerdir. Onun için İstanbul'u bunlara teslim etmeyin." ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı
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