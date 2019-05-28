Ramazan'da susuzluğa karşı demirhindi şerbeti

Osmaniye'de 30 yıldır bitkisel ürünler üzerinde çalışmalar yapan aktar Bülent Durna, Ramazan'da susuzluğa karşı demirhindi şerbetinin tüketilmesini tavsiye etti.

Bülent Durna, oruç tutarken susuzluk hissini azaltmak için vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulundu. Durna, Ramazan'da susuzluğu giderecek püf noktanın demirhindi şerbeti olduğunu, şifa kaynağı olmasının yanı sıra ferahlatıcı özelliği ile oruçlu günlerin en büyük destekçisi olacağını belirtti.

Şerbetin yapılışını anlatan aktar Bülent Durna, "Yarım kiloluk paketler halinde satılan demirhindinin 250 gramını geceden 2,5 litre su içine ıslıyoruz. Daha sonra 1 bardak bal ya da şeker ekliyoruz. Sabah kalktığımızda şerbetin içine, 2 tane zencefil, 2 tane tarçın, 2 tane karanfil ekliyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynaması tamamlanan şerbeti soğutmaya alıyoruz, soğuduktan sonra dolabımıza koyuyoruz. Vücudun direncini artırma özelliğine sahip olan demirhindi, Ramazan ayı dahil yıl genelinde kullanılması gereken bir şerbet. Ramazan ayında kullanılan asitli içeceklerden çok daha sağlıklıdır" dedi.

Demirhindi şerbetinin sağlık açısından önemli faydaları bulunduğunu kaydeden Durna, "Mide ağrıları, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, nezle, bağırsak parazitleri, ruhsal sıkıntılar, romatizma ve kas ağrılarına iyi geliyor. Kaynatılan suyu içildiğinde bağırsak solucanlarını düşürmekte faydalıdır. Ayrıca, şerbetin iştahı açıcı, bağırsak gazını sökücü, ağız kokusunu giderici, beden ve zihin gücünü artırıcı özelliklerinin olduğu biliniyor. Meyvesi dışkıyı yumuşatarak kabızlığı giderir ve bağırsakları temizler. Vücudu rahatlatır" şeklinde konuştu.