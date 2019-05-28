Manisa Ticaret Lisesi kapatılıyor mu?

Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Turgay Duyar, eski adıyla Manisa Ticaret Lisesi olarak bilinen Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapatılacağına yönelik söylentilerle ilgili olarak, "Konu kapatılma değil taşınmadır ve okulumuz değil, sadece 55 öğrencinin eğitim aldığı 'Rezervasyon Bölümü' daha kaliteli ve daha iyi bir eğitim amacıyla 'Turizm Otelcilik' alanının diğer bölümlerinin bulunduğu Nihal Akçura Turizm Otelcilik okuluna taşınacaktır. Diğer 4 ana alan okulumuzda devam edecektir" dedi.

Manisa'da son günlerde hakkında kapatılacağına yönelik söylentiler yer alan, eski adıyla Manisa Ticaret Lisesi, yeni adıyla Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Turgay Duyar bir açıklama yaptı. Mezunlar olarak konuyu yakından takip ettiklerini belirten Duyar, "Manisa'da 1947 yılından beri hizmet veren okulumuz hakkında son günlerde çeşitli kişi ve kurumlar tarafından yapılan ve okulumuzun kapatılacağı yönünde tam olarak gerçeği yansıtmayan açıklamalar yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almaktadır. Okulumuz hakkındaki gelişmelerin bu kadar yakından takip edilmesini sevindirici bulduğumuz kadar üzüntüyle de takip etmekteyiz.

Kamuoyunu meşgul eden konuyu bir de biz dile getirelim istedik. Okulumuzda 2 ayrı bina ve 36 derslikte toplam 5 alanda yaklaşık bin 80 öğrenci eğitim almaktadır. Bu alanlar Bilişim, Muhasebe, Halkla İlişkiler, Pazarlama ve diğer bölümleri Nihal Akçura Turizm Otelcilik okulunda bulunan Turizm Otelcilik alanından Rezervasyon bölümü bulunmaktadır.

Konu, kapatılma değil taşınmadır ve okulumuz değil, sadece 55 öğrencinin eğitim aldığı Rezervasyon bölümü daha kaliteli ve daha iyi bir eğitim amacıyla Turizm Otelcilik alanının diğer bölümlerinin bulunduğu Nihal Akçura Turizm Otelcilik okuluna taşınacaktır. Diğer 4 ana alan okulumuzda devam edecektir. Bu taşınma ile arka binada bulunan 24 derslikli binamız eğitim için yeterli olacak ve zaten büyük bir bölümü kullanılmayan ve taşınma ardından 12 derslik bulunan ön binamız boşa çıkacaktır. Manisa'daki Anadolu Lisesi kontenjanına katkı sağlayacak olan 12 derslikli binanın da Anadolu Lisesine dönüştürülmesi gündemdedir. Bu şekilde okulumuzun fiziki imkanlarının kontrolü ve onarımı daha kolay olacak ve okulumuz bu dönüşüm ile iki ayrı genel müdürlüğün imkanlarından faydalanmış olacaktır. Yapılan bu dönüşümde kişi değil toplum menfaatleri ön planda tutulmakta olup, hem Şehzadeler hem de Yunusemre ilçelerindeki Anadolu Lisesi kontenjanlarında artış olacaktır" dedi.

"Gerçek sorun müdür atamasıdır"

Okullarının gerçek sorunun müdür ataması olduğunu kaydeden Duyar, "Bu arada okulumuzun sorunlarıyla yakından ilgilenen kişi ve sivil toplum kuruluşlarının gözden kaçırdığı en büyük ve gerçek sorunu dile getirmek istiyoruz. Okulumuzda 4 yılı aşkın süredir okulumuzun müdürü ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten görevlendirildiği için hem ilçe hem de okul müdürlükleri vekaleten yürütülmektedir. Bu sorunun çözülmesinin, hem okul hem de ilçede alınacak karar ve atılacak adımların daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz"