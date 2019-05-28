1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TŞOF'tan 'bayram trafiği' uyarısı

TŞOF Başkanı Apaydın: "Bayram trafiğinde her zamankinden dikkatli olunmalı"
 28 Mayıs 2019 23:34
Yazdır
TŞOF'tan 'bayram trafiği' uyarısı

Ramazan Bayramı'nda trafikte her zamankinden dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Son 2 yılda toplam 120'nin üzerinde vatandaşımız 4 günlük Ramazan Bayramı tatillerinde trafik kazasında hayatını kaybederken, 650'nin üzerinde de vatandaşımız yaralandı. Bu Ramazan Bayramında tatil süresi 9 güne çıkıyor o yüzden vatandaşlarımız trafikte daha dikkatli olmalı" dedi.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun olacağını ve vatandaşların her zamankinden dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bayram tatili ne kadar uzun olursa yaşanan trafik kazalarının sayısı da o kadar artıyor. Bu nedenle bayram tatili başlangıcında ve sonunda trafikte her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Şeker bayramımızı acı olaylar yaşayarak başlatıp bitirmemek için özellikle uzun yolculuklarda sık sık molalar verilmeli. Bayram yaz aylarına denk geldiği için asfalt erimeleri, yol çalışmaları olabilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçların bakımları yaptırılmalı, hala kış lastikleri kullananlar değiştirmeli. Gidilecek güzergahta kör noktalar önceden bakılarak yola çıkılmalı. Şehir içi bayram ziyaretlerinde toplu taşıma kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

"Telefon kullanımı trafik kazalarında araç hızı kadar etken"

Direksiyon başında telefon kullanımından tamamen vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatan Apaydın, "Yalnızca bayram trafiğinde değil trafikte olduğumuz her an aşırı hızdan ve direksiyon başında telefon kullanımından kaçınmalıyız. Yaşanan trafik kazalarında aracın hızı kadar telefon kullanımı da önemli bir etken. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. İçişleri Bakanlığımız önlem ve denetimleri ile trafikte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Vatandaş olarak biz de onlara destek olup, trafik kurallarına, uyarı tabelalarına uymalıyız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuk kütüphanesi velileri de 'kitap kurdu' yaptı
28 Mayıs 2019 23:42		 Uzman çavuş karnında 5 yıl boyunca gazlı bez ile yaşadı
28 Mayıs 2019 23:00
Suriyeli, bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibine iade etti
28 Mayıs 2019 22:27		 Olay yerine giden ambulans şoförü şoke oldu!
28 Mayıs 2019 22:22
Kaza sonucu hayatını kaybeden doktor defnedildi
28 Mayıs 2019 21:20		 İstanbul'da son 69 yılın en sıcak mayıs ayı
28 Mayıs 2019 19:39
Arkadaşları kapıyı kilitleyip gidince evde mahsur kaldılar
28 Mayıs 2019 19:07		 Mersin'de tartışılan müzik festivali ertelendi
28 Mayıs 2019 17:46
'Bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki
28 Mayıs 2019 16:11		 Kayısıda 'Malatya' aldatmacası
28 Mayıs 2019 15:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:32 - Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı00:12 - 29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:11 - Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari00:03 - Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin00:00 - Ramazan birlikte güzel23:58 - CHP'ye çöp, çamur diyen Ak Parti'li vekile uyarı cezası23:54 - Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti23:50 - Böyle müdür her okula lazım!23:46 - İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz23:42 - Çocuk kütüphanesi velileri de 'kitap kurdu' yaptı
23:38 - Emniyetten'11 günlük üst düzeyde tedbir' planlaması23:34 - TŞOF'tan 'bayram trafiği' uyarısı23:30 - 'Yerel yönetimler etik kurallara uygun davranmalı'23:26 - Kayıp avukattan 45 gündür haber alınamıyor23:22 - Manisa Ticaret Lisesi kapatılıyor mu?23:18 - Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi23:13 - Ramazan'da susuzluğa karşı demirhindi şerbeti23:08 - Fuat Oktay: Gönüllere hileyle girilmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ramazan birlikte güzel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamiri imkansız 4
başlığın başa kalması 8
venhar sağıroğlu 1
komformist 2
samsun valisinin 1.7 milyonluk makam aracı 1
fitre 3
sınava bir gün kala çalışmak 3
hipotermi 1
yamyam müteahhit 2
Soğuk ısırması 3
SON İLANLAR
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam