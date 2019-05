TŞOF'tan 'bayram trafiği' uyarısı

Ramazan Bayramı'nda trafikte her zamankinden dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Son 2 yılda toplam 120'nin üzerinde vatandaşımız 4 günlük Ramazan Bayramı tatillerinde trafik kazasında hayatını kaybederken, 650'nin üzerinde de vatandaşımız yaralandı. Bu Ramazan Bayramında tatil süresi 9 güne çıkıyor o yüzden vatandaşlarımız trafikte daha dikkatli olmalı" dedi.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun olacağını ve vatandaşların her zamankinden dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bayram tatili ne kadar uzun olursa yaşanan trafik kazalarının sayısı da o kadar artıyor. Bu nedenle bayram tatili başlangıcında ve sonunda trafikte her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Şeker bayramımızı acı olaylar yaşayarak başlatıp bitirmemek için özellikle uzun yolculuklarda sık sık molalar verilmeli. Bayram yaz aylarına denk geldiği için asfalt erimeleri, yol çalışmaları olabilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçların bakımları yaptırılmalı, hala kış lastikleri kullananlar değiştirmeli. Gidilecek güzergahta kör noktalar önceden bakılarak yola çıkılmalı. Şehir içi bayram ziyaretlerinde toplu taşıma kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

"Telefon kullanımı trafik kazalarında araç hızı kadar etken"

Direksiyon başında telefon kullanımından tamamen vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatan Apaydın, "Yalnızca bayram trafiğinde değil trafikte olduğumuz her an aşırı hızdan ve direksiyon başında telefon kullanımından kaçınmalıyız. Yaşanan trafik kazalarında aracın hızı kadar telefon kullanımı da önemli bir etken. Emniyet kemerini araca biner binmez takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. İçişleri Bakanlığımız önlem ve denetimleri ile trafikte yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu engellemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Vatandaş olarak biz de onlara destek olup, trafik kurallarına, uyarı tabelalarına uymalıyız" şeklinde konuştu.