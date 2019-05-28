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Böyle müdür her okula lazım!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Pembeviran mezrasındaki ilkokula müdür olarak atanan İmran Azboy, okulun koridorunda öğrenciler için oyun alanı oluşturdu- Öğrenciler, zemini yumuşak minderle donatılan, denge tahtası, tırmanma merdiveni, parkurlar yerleştirilen oyun alanında teneffüste ya da serbest etkinlik saatlerinde gönüllerince vakit geçiriyor.
 28 Mayıs 2019 23:50
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Böyle müdür her okula lazım!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Pembeviran mezrasındaki ilkokula çocuklar için oyun alanı kazandırıldı.

Mezradaki Pembeviran İlkokulunda müdür olarak atanan İmran Azboy, okul ortamını güzelleştirmek, öğrenciler için eğlenceli hale getirmek istedi.

Okulun koridorunda öğrenciler için oyun alanı oluşturan Azboy, zeminini yumuşak minderle donattıkları oyun alanına denge tahtası, tırmanma merdiveni ve parkurlar yerleştirdi.

Azboy ayrıca okulun temiz kalması ve öğrencilerin kendilerine ev ortamında hissetmesi için 5 sınıfın zeminine de halı döşedi.

Öğrenciler kendileri için dizayn edilen oyun alanında teneffüste ya da serbest etkinlik saatlerinde gönüllerince vakit geçiriyor.

- "Çocuklar eve gitmek istemiyor"

Pembeviran İlkokulu Müdürü İmran Azboy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulu bakımlı ve temiz hale getirmek için Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bazı düzenlemeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Hareketin, dengenin ve oyunun çocuğun öğrenmesinde çok etkili olduğunu vurgulayan Azboy, okulun fiziki koşullarını buna göre değiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Zemini yumuşak minderlerle donattıklarını, denge tahtası, tırmanma merdiveni, ipin üzerinde yürünebilen parkur hazırladıklarını aktaran Azboy, ayrıca çocukların takla atabilecekleri bir minder havuzu da tasarladıklarını kaydetti.

Azboy, köydeki vatandaşların da desteğiyle okuldaki 5 sınıfa da halı serdiklerini ifade ederek, "Çocuklara terlik aldık. Bir ev ortamı yarattık. Bütün çocuklarımıza minder aldık. Artık çocuklar sabah okula geldiklerinde, okul tertemizdi. Çünkü çocuklar ayakkabılarını girişte çıkarıp, evin içine girer gibi temiz terliklerini giyip, okula giriyor. Çok rahat ve güzel bir eğitim ortamı yarattık." dedi.

Yeniliklerin çocukların eğitimine olumlu katkı sağladığını anlatan Azboy, "Ders bittikten sonra çocukları okuldan çıkarmakta zorlanıyoruz. Çocuklar eve gitmek istemiyor. Bu ortam sayesinde okulu, sınıfı, dersleri sevdiler. Temel sloganımız, 'önce oyna, sonra öğren'. Desteklerinden dolayı Çınar Kaymakamı Selami Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde ve KODA yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğretmen Sakine Tekin de görevinde ilk yılı olduğunu belirterek, okulda oluşturulan ortamdan dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Güzel bir okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Tekin, "Öğretmen arkadaşlarıma okulumuzdaki güzellikleri anlatıyorum. Özelikle yeni atanan öğretmenler için şunu diyebilirim ki hafif dokunuşlar yaptığımızda güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Sıkıntıları dile getirip, sitem etmektense el atıp, bir şeyleri değiştirmeye çalışsak okullar daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

Tekin, oluşturulan ortamın eğitime de katkısı olduğunu anlatarak, bu şekilde çocukların dersten daha çok zevk almaya başladığını kaydetti.

- "Eve gidince okulumu özlüyorum"

Öğrencilerden Muhammad Ali Kinay (11), okulun evleri gibi çok güzel olduğunu belirtti.

Kinay, "Eve gidince okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlüyorum. Öğretmenlerimiz bize oyunlar oynatıyor, güzel ders anlatıyor. Yeni müdürümüz geldi, okulumuz çok güzel oldu." dedi.

Faika Nur Mercan (10) da okulu güzelleştiren okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Nalan Kinay (10), okulda güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Vatandaşlardan Eyüp Topaloğlu ise çocukların hem okuduğunu hem de eğlendiğini dile getirdi.

"Okulumuzun böyle olması bizi sevindiriyor." ifadesini kullanan Topaloğlu, okulu güzelleştirdikleri için emeği olanlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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