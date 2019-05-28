CHP'ye çöp, çamur diyen Ak Parti'li vekile uyarı cezası

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in sözleri gerginlik çıkardı.

AK Parti Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP'ye yönelik sözleri tartışma çıkardı. Karahocagil, CHP'ye yönelik olarak, " Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan ve CHP adayı Haşim İşcan. Seçim yapılır, Adalet Partisi seçimi büyük bir farkla kazanır. Bugüne kadar demokratik yolla hiçbir seçimi kazanamayan CHP hemen oyunlarına başlar. Seçimden önce başlayan hilebazlık seçimden sonra da devam eder. Halkın büyük bir teveccühüne bakmaz, türlü desise ve numaralarla Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan'dan başkanlık alınır, CHP'nin seçilemeyen adayı Haşim İşcan'a verilir.

CHP'nin geçmiş tarihine baktığımız zaman, bu türlü düzenbazlıkları görüyoruz. CHP demek çöp, çamur, çukur demek; CHP demek, demokrasi dışı oyunlar demek; CHP demek, bileğini bükemediği başbakanı, bakanları idam etmek demek, CHP demek, Gezi olayları demek, vandalların yanında yer almak demek" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri Karahocagil'e tepki gösterdiler. Tepkilerin sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma beş dakika ara verdi. Daha sonra Karahocagil'e uyarı cezası verildi.