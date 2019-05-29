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29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 29 Mayıs 2019 00:12
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29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile görüşecek, Yenimahalle Belediyesinin iftar programıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Uğur Dündar belgeseli gösterimine katılacak.

(Ankara/14.00/20.15/21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi öğrencileriyle söyleşiye ve lisenin spor şölenine katılacak, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İHL'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/11.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya gelecek, Perpa Ticaret Merkezi yönetimini ve esnafını ziyaret edecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, iftar programlarına katılacak, Başakşehir'de vatandaşlarla çay sohbeti yapacak.

(İstanbul/10.00-23.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Yeryüzü İftarı Sofrası programına katılacak.

(İstanbul/20.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının katılacağı Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı yapılacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Avrasya Gösteri Merkezi'nde, "İstanbul'un Fethinin 566. Yıl dönümü İftar ve Kutlama Programı" gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.32)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine uğurlanması törenine ve tarihi Ankara Garı Kule Restoran'da düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Ankara/19.00/20.15)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiltere temsilcileri Chelsea ile Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bakü/22.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı sürüyor.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek.

- Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.

(Antalya/18.00/18.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın ikinci maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.

(Ankara/17.30)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Brüksel/21.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45)

6- 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, Okçular Vakfı Tesisleri'nde madalya müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00)

7- 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa maçı, Süper Lig grubu birincisi Galatasaray ile 1. Lig grubunu ilk sırada tamamlayan Boluspor takımları arasında Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

(Kocaeli/16.00)

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