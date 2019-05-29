1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
 29 Mayıs 2019 00:32
Yazdır
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurulda milletvekilleri, teklifin birinci bölümü üzerinde grupları adına söz aldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile ilgili şubat ayında yapılan bazı düzenlemelerin bu teklifle tekrar Genel Kurul'a getirildiğini belirterek, "Üç ay önce kanun çıkarmışız. Bunu düzeltmek için tekrar bütün Meclis'in enerjisini harcıyoruz. Sizden ricam, teklifi getiriyorsunuz, lütfen bunun peşinden Genel Kurul'a gelin." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise teklifte TRT'ye yönelik düzenlemelerin yer aldığını anımsatarak, "Ülkemizin resmi yayın kurumu olan TRT'ye önemli görevler düşmektedir. Toplumumuzun ahlak yapısına, milli değerlerine, manevi ve tarihi değerlere uygun programlar yapılmasına ülke olarak ihtiyacımız var. Aile yapısını bozmaya yönelik dizi ve programlar, televizyon kanallarında birbirleriyle yarış halindeyken, milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkaran programların artması temennimizdir." ifadesni kullandı.

- "(İşsiz değiller, öğrenciler) mi diyeceksiniz?"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, teklifle yeni bir üniversite kurulmasının öngörüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Son dört yılda kurulan 21 devlet üniversitesinin öğretim elemanı başına düşen makale sayısı toplam 0,10. Önemli uluslararası akademik dergilerde yayımlanan makale ise yok denilecek kadar az. 'Her şehre bir üniversite' projesi bitti, ikinci üniversiteler ve sayısız vakıf üniversiteleri kuruldu. Söylemekten üzüntü duyuyorum ama 'Artan genç işsizliğin karşısında nasıl vakit kazanırız?' demekten başka bir şey değil bu yeni üniversiteler. 14-24 yaş grubundaki genç nüfustaki işsizlik oranı 23,6. Sorarlarsa 'Onlar işsiz değiller, öğrenciler' mi diyeceksiniz?"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'den önemli ölçüde paranın yurt dışına kaçtığını savunarak, 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon dolar ve üzerindeki 6 biner adet hesabın yurt dışına çıkarıldığını söyledi.

Bu konuda Türkiye'nin, Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Kuşoğlu, "Çin ve Hindistan'ın nüfusu 1 milyar ve üzeri. Onların nüfusuna bakınca, nüfusa göre kıyaslayınca dışarıya giden milyoner sayısında, döviz hesabı sayısında, dolar hesabı tutarında biz birinciyiz dünyada. Şimdi bunlara çözüm bulmak varken biz bu konularla uğraşıyoruz maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor
28 Mayıs 2019 22:13		 Petshoplarda iki aydan küçük hayvan satılamayacak
26 Mayıs 2019 14:36
TBMM bu hafta 2 önemli Kanunu görüşecek
26 Mayıs 2019 12:06		 TBMM'ye sunulan, askerlik teklifinin tam metni
24 Mayıs 2019 15:15
İşte yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısı
23 Mayıs 2019 23:53		 Dikkat! Bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak
23 Mayıs 2019 22:26
Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi
23 Mayıs 2019 21:06		 Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
23 Mayıs 2019 12:23
Torba teklif, komisyonda kabul edildi
22 Mayıs 2019 19:12		 İYİ Parti'den emeklileri sevindirecek teklif
22 Mayıs 2019 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:32 - Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı00:12 - 29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:11 - Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari00:03 - Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin00:00 - Ramazan birlikte güzel23:58 - CHP'ye çöp, çamur diyen Ak Parti'li vekile uyarı cezası23:54 - Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti23:50 - Böyle müdür her okula lazım!23:46 - İlber Ortaylı: Türkiye, Doğu Akdeniz'den çıkamaz23:42 - Çocuk kütüphanesi velileri de 'kitap kurdu' yaptı
23:38 - Emniyetten'11 günlük üst düzeyde tedbir' planlaması23:34 - TŞOF'tan 'bayram trafiği' uyarısı23:30 - 'Yerel yönetimler etik kurallara uygun davranmalı'23:26 - Kayıp avukattan 45 gündür haber alınamıyor23:22 - Manisa Ticaret Lisesi kapatılıyor mu?23:18 - Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi23:13 - Ramazan'da susuzluğa karşı demirhindi şerbeti23:08 - Fuat Oktay: Gönüllere hileyle girilmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
29 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ramazan birlikte güzel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
max kruse 2
söz kesmek 2
şüphe 4
çöl sıcakları 1
Vatan sana canım feda 4
zorunlu dersler 1
tokat 6
TFF 2
başlığın başa kalması 8
bursaspor'un küme düşmesi 6
SON İLANLAR
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Hoyran Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam