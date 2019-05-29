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TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada

Son dönemlerde özellikle akıl telefonlar vasıtasıyla yayılan görüntülere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri kendi iç bünyesinde çok önemli adımlar atsa da bu tür olayların önüne geçemiyor. Uzmanlar, bu akıllı telefonları üzerinden sıkıntılı paylaşımlarda bulunanların subay sınıfından ziyade, özellikle uzman ve uzman erbaşlar olduğuna dikkati çekerek, önümüzdeki günlerde TSK'nın daha ağır yaptırımlar uygulayabileceğine işaret etti.
 29 Mayıs 2019 06:10
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TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki hain kalkışmasının ardından yaşadığı sıkıntılı süreçleri kısa sürede geride bırakan ve bu süreçte çok önemli terör operasyonlarına, harekatlara,tatbikatlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, askerlerin akıllı telefon kullanımları konusunda daha sert tedbirler almanın arifesinde.

Askerlerin yasak olmasına rağmen şahsi akıllı telefonlarını birlik içerisinde ya da operasyon sırasında oldukça rahat bir şekilde kullanmaları bir dizi 'güvenlik' sorununu da beraberinde getiriyor.

Operasyon sırasında yer bildirimi yapan, sınır ötesindeki çok hassas bir noktada görevliyken çevreleri ve üzerilerindeki mühimmatlarla fotoğraf çektirip bunu sosyal medya hesaplarına yükleyen askerleri yeni dönemde zor günler bekliyor.

Soruşturma başlatıldı

Son olarak sosyal medyada yayınlanan bir görüntü bu konudaki hassasiyeti bir kez daha gündeme taşıdı. Görüntülerde, bir çavuşun, askerlere, "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker. Yürüyüş kararı sayılacak. Say!" sözleriyle emir verdiği görülürken, grup içindeki bir askerin, Sedat Peker için, "Bir umuttur yaşamak reis" ifadelerini kullandığı fark ediliyor.

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre söz konusu görüntüde yaşananlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Kışlada akıllı telefon iç güvenliği tehlikeye sokuyor

Sosyal medya konusunda yazdığı kitaplarla bilinen Doç. Dr. Levent Eraslan, askerlerin 'dikkatsiz-kural dışı' bir şekilde akıllı telefon kullanması halinde neler olabileceğini ve TSK'nın bunun önüne nasıl geçebileceğini anlattı.

Sosyal medya paylaşımlarının askeri bilgilerin kolaylıkla elde edildiği bir istihbarat kaynağı haline geldiğine işaret eden Eraslan, şöyle devam etti:

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar tüm dünya ordularının başında büyük bir tehlike. Böylesine büyük bir alanda özellikle bazı meslek gruplarının çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kolluk kuvvetleri de bu grubun içinde.

Yasaklamak tek başına bir çözüm değil. Bünyenize aldığınız askerleri ilk günden itibaren eğiteceksiniz. TSK içerisinde bu konuda önemli adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor. Bu eğitimlerin artması da gündeme gelebilir.

Dünyada bu konuda en sert ülkenin Rusya olduğu bilgisini paylaşan Eraslan, "Belki bizim de bir süre sonra akıllı telefonları tamamen kaldırıp 'kör' olarak tabir edilen eski telefonlara geçmemiz gündem olabilir. Bu noktada 'sıfır akıllı telefon' prensibi uygulanabilir. Ama öncelik, askerlerin eğitime tabi tutularak yaptıklarının ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini onlara göstermek olmalı" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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