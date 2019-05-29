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Cumhurbaşkanı'nın mesaisinin ağırlık merkezi İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaisinin büyük bölümünü YSK'nın yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimlerine ayıracak. Çalışmalarını İstanbul'a kaydıran Erdoğan, partisinin seçim kampanyasını yakından takip ediyor. Yabancı konuklarını da İstanbul'da ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı, bayramdan sonra ilçe mitinglerine başlayacak
 29 Mayıs 2019 06:40
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Cumhurbaşkanı'nın mesaisinin ağırlık merkezi İstanbul

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrasında 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul mesaisini yoğunlaştırıyor. Erdoğan seçime kadar daha fazla İstanbul'da olacak.

İLÇE MİTİNGLERİ YAPACAK

AK Parti'nin seçim kampanyasını yakından takip edecek olan Erdoğan, milletle de kucaklaşacak. İlçe mitinglerinin yanısıra mahalle buluşmaları da Erdoğan'ın programında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmalarına ilişkin kurmayları ile de sık sık bir araya gelmesi ve 31 Mart seçimlerinde meydana gelen hataların bir kez daha yaşanmaması için alınacak önlemleri de değerlendirmesi bekleniyor.

SİVİL TOPLUMLA DİRSEK TEMASI

Erdoğan, toplumun tüm kesimlerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek. Bayram öncesinde İstanbul'da farklı kesimlerle iftarda bir araya gelen Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı da İstanbul'da geçirmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın seçim sürecine kadar olan dönemde devlet işleri ve diplomatik temaslarını da İstanbul'dan yürütmesi bekleniyor. 23 Haziran'a kadar Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmesi planlanan yabancı konukların da İstanbul'da ağırlanabileceği de öngörülüyor.

SAYIŞTAY MESAJI

Öte yandan Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı'nın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a mesaj gönderdi. Mesajında, kamu yönetiminin meşruiyetini sağlayan şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde önemli rol oynayan, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasının güvencesi Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

DEVLETİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ

"Anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay'ın, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları aynı kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla önümüzdeki dönemde de yerine getireceğine, yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle devletimizin temel taşlarından biri olarak ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olmayı sürdüreceğine inanıyorum."

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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