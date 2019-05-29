İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
|29 Mayıs 2019 07:30
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Seçimin yenilendiği İstanbul'da İmamoğlu'na maddi destek kampanyası başlatılırken seçimde kendisine destek açıklamaları yapan PKK ve FETÖ terör örgütleri de harekete geçti. CHP'nin yurt dışındaki teşkilatları aracılığıyla özellikle Avrupa'da PKK sempatizanı ve FETÖ elemanları İmamoğlu'na para toplamak için etkinlikler düzenliyor.
PARAYI 'KATKI PAYI İMAMOĞLU' DİYE TOPLUYORLAR
Almanya'da CHP NRW Birliği, "Ekrem İmamoğlu Gönüllüleri" başlığı ile para topluyor. Kampanya broşürlerinde, "Belirli bir miktarı olmayan, gönlünüzden kopan katkınızı birliğimiz toplu halde resmi hesaplara yatıracaktır. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, çünkü her şey çok güzel olacak!" şeklinde ifadeler yer alıyor. Parayı da 'katkı payı-İmamoğlu' açıklaması ile bankaya yatırıyorlar.
RAMAZAN AYINDA DESTEK PİKNİĞİ
Ayrıca, Almanya'nın Frankfurt şehrinde 2 Haziran pazar günü İmamoğlu dayanışma pikniği düzenlenecek. Ramazan ayında olmasına dikkat edilmeden saat 11.00'de başlayacak etkinlikte, Grup Mavi de sahne alacak. Etkinlikte çekilişler, davul zurna, mangal da gerçekleştirilecek.
İMAMOĞLU'NA KADINLAR MATİNESİ
Hollanda'da da İmamoğlu'na destek için kadınlar matinesi düzenlenecek. 7 Haziran'da gerçekleşecek programa Zeynep Mansur ve Ardacan Algan katılacak. Etkinliğe, Canlar Vakfı, Pro-finans ve H.A.S Groothandel sponsor oldu. Etkinliğe giriş ise 35 avro. İsveç'te de "Desteğinizle her şey çok güzel olacak" kampanyası yürütülüyor.
MAĞDUR ALGISI İLE KAMPANYA
İsveç'te "YSK'nın aldığı akıl ve hukuk dışı kararla İstanbul'da 23 Haziran 2019 Pazar günü yeniden seçime gidiyoruz. Seçmen iradesine yönelik bu büyük haksızlığın başka bir boyutu daha var. 23 Haziran seçiminde partiler Hazine yardımı alamayacak. İktidar partisi için bunun hiç önemi yok ama gücünü halktan alanlar için ciddi bir engel. Bu durumun farkında olan binlerce vatandaşımız İmamoğlu'na seçim kampanyasına bağışta bulunmak istediklerini ısrarla belirtiyorlar. Bu talep doğrultusunda kampanya süreci başlatıldı. Yapılacak bağışın kimseye yük olmamasını diliyoruz. Kişi başı 20 TL tutarında bir bağış tüm gönülleri fethetmeye yetecektir" ifadeleriyle para toplanıyor.
Yasemin Asan
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