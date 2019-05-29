AK Parti Kadın Kollarından sandık bazlı ev ziyaretleri
|29 Mayıs 2019 07:15
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Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile İstanbul teşkilatı çalınmadık kapı bırakmazken, AK Parti Kadın Kolları da sandık bazlı ev ziyaretleri yapıyor. Özellikle Binali Yıldırım'a az oy çıkan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine farkın fazla olduğu sandık çevrelerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Buralarda vatandaşlara Yıldırım'a neden oy vermedikleri sorulurken, talepleri de not ediliyor. AK Parti Kadın Kolları bir yandan mahalle temsilcileri ile temasa geçerken bir yandan da sandığa gitmeyen AK Parti seçmenine yoğunlaştı. AK Partili olup da sandığa gitmeyenleri ikna etmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildi.
ERDOĞAN'DAN YOĞUN MESAİ
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul mesaisi yoğunlaştı. Erdoğan, bayram süresince ve bayramdan sonra programına ağırlıklı olarak İstanbul'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında ilçe mitinglerinin yanı sıra mahalle buluşmaları yer alacak. Erdoğan'ın seçim sürecine kadar olan dönemde devlet işleri ve diplomatik temaslarını da İstanbul'dan yürütmesi planlanıyor. 23 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmesi planlanan yabancı konukların İstanbul'da ağırlanacağı belirtiliyor.
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