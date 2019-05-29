1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Kadın Kollarından sandık bazlı ev ziyaretleri

AK Parti teşkilatı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için çalışmalarına devam ediyor
 29 Mayıs 2019 07:15
Yazdır
AK Parti Kadın Kollarından sandık bazlı ev ziyaretleri

BÜYÜKYALI AİLE KREDİSİ

AİLE BÜTÇELERİNE ÖZEL ALIRKEN KAZANDIRAN FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ!

BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile İstanbul teşkilatı çalınmadık kapı bırakmazken, AK Parti Kadın Kolları da sandık bazlı ev ziyaretleri yapıyor. Özellikle Binali Yıldırım'a az oy çıkan ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu lehine farkın fazla olduğu sandık çevrelerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Buralarda vatandaşlara Yıldırım'a neden oy vermedikleri sorulurken, talepleri de not ediliyor. AK Parti Kadın Kolları bir yandan mahalle temsilcileri ile temasa geçerken bir yandan da sandığa gitmeyen AK Parti seçmenine yoğunlaştı. AK Partili olup da sandığa gitmeyenleri ikna etmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildi.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN MESAİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul mesaisi yoğunlaştı. Erdoğan, bayram süresince ve bayramdan sonra programına ağırlıklı olarak İstanbul'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında ilçe mitinglerinin yanı sıra mahalle buluşmaları yer alacak. Erdoğan'ın seçim sürecine kadar olan dönemde devlet işleri ve diplomatik temaslarını da İstanbul'dan yürütmesi planlanıyor. 23 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmesi planlanan yabancı konukların İstanbul'da ağırlanacağı belirtiliyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi
29 Mayıs 2019 09:32		 GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
29 Mayıs 2019 09:22
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
29 Mayıs 2019 09:14		 Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
29 Mayıs 2019 08:55
FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı
29 Mayıs 2019 08:48		 Oktay: Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız
29 Mayıs 2019 08:31
FETÖ'nün kadın yapılanmasında 'renklendirme' yöntemi
29 Mayıs 2019 08:20		 İhanet için tam 2 yıl çalıştılar
29 Mayıs 2019 07:50
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
29 Mayıs 2019 07:30		 Cumhurbaşkanı'nın mesaisinin ağırlık merkezi İstanbul
29 Mayıs 2019 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - BDDK kararı yayımlandı, yeni banka kuruldu09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi09:26 - Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu09:24 - Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü09:22 - GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı09:18 - Paykasa Ön Ödemeli Kart Nedir?09:15 - Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak09:14 - Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir08:55 - Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
08:54 - 'Millet bize şunu söyledi: Türkiye'nin dik duruşunuzu beğeniyoruz'08:52 - KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı08:52 - YÖK'ten Kıbrıs'taki Üniversitelere denklik yazısı08:50 - BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak08:48 - FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı08:40 - Kara yollarında durum08:31 - Oktay: Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız08:20 - FETÖ'nün kadın yapılanmasında 'renklendirme' yöntemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyalleşme 1
Necip fazil kısakürek 1
yaş almasına rağmen karizmasını güzelliğini kaybetmeyenler 6
İtaat etmek 4
110110 0101110 6
samsun valisinin 1.7 milyonluk makam aracı 1
hıyar 3
hipotermi 1
içerisinde birçok renk bulunan tükenmez kalemler 1
imamoğlu'na imamoğlu diyemeyen zihniyet 1
SON İLANLAR
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam