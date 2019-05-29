Mehmetçik'ten Hakurk'a pençe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün son yılların en büyük sınır ötesi harekatlarından birisini başlattı. Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine yönelik harekata 'Pençe' adı verildi.

Kara ve hava birliklerinin eş güdümünde icra edilen operasyon, önceki gün sınırda konuşlu topçu bataryalarının atışlarıyla başladı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Topçu atışlarının ardından, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) önceden tespit ettiği noktalar, Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan 10 adet F-16 uçağı tarafından tam isabetle vuruldu. Uzun süren hava harekatında tanker uçakları da kullanıldı. Tanker uçaklar, hiç karaya inmeden saatlerce hava operasyonuna devam eden F-16'lara yakıt ikmali yaptı. Hava harekatı ile PKK'nın mağara, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta silahlı insansız hava araçları (SİHA) da görev aldı.

KOMANDOLAR SIZDIRILDI

Hava harekatıyla başlayan operasyon daha sonra kara harekatıyla desteklendi. Hakurk ve çevresini çok iyi bilen ve özel eğitim alan komando birlikleri Sikorsky tipi helikopterle bölgeye indirilirken, milli taarruz helikopteri ATAK'lar da havadan destek verdi. Gece harekatı yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

AKAR YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinde sevk ve idare etti.

ANA HEDEF KANDİL

Güvenlik uzmanları, Kandil'e giriş kapısı olan Hakurk'a yönelik bu operasyonun nihai hedefin terör örgütün sözde ana karargahı Kandil olduğunu, Hakurk'tan sonra sıranın Kandil'e geleceğini, harekatın süresinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtiliyor.

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ERDOĞAN: DUALARIMIZ SİZLERLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a operasyon düzenleyen Mehmetçik için mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

HAKURK NEDEN ÖNEMLİ?

Hakurk, terör örgütü PKK'nın sözde ana kampı olan Kandil'in kapısı olarak değerlendiriliyor. Türkiye sınırlarına PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda geçiş güzergahı olarak kullanılan Hakurk, aynı zamanda terör örgütünün silah ve mühimmatını Türkiye'ye sızdırdığı bölge. Stratejik öneme sahip olan bölgenin çevresi sarp kayalıklar ve yüksek tepelerle çevrili.

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt'in Tillo içesi Çınarlısu köyükırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'ın olduğu tespit edildi. Bu arada Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekci köyü kırsalında, güvenlik güçleri bir sığınağa operasyon yaptı. Sığınakta bulunan 4 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu. Teröristlerden, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı PKK'lının, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit'te bombalı saldırı sonucu 8 jandarma personelinin şehit düştüğü olayın faili olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU: ŞU ANDA 600'DEN AZ TERÖRİST KALDI

İstanbul Kadıköy'de Trabzon Karadenizliler Dernekleri Buluşmasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un gücünün önemine vurgu yaptı. Soylu "Biraz siyasetten anlıyorsam yüzde 100 İstanbul'un gücü Türkiye'nin istikrarını başka bir tarafa evirmeye yönelik kullanılacaktır. Ben arkadaki fotoğrafı görüyorum. İşin arkasında kimlerin olduğu çok net. Buradan sadece zaman kaybetmek ve Türkiye'nin istikrarına yönelik önemli bir tehdit çıkar" diye konuştu. Bakan Soylu, Türkiye'nin yıllarca terörle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak doğru atılan adımlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Soylu "1990 ile 2000'li yıllar arasında Türkiye'nin dağlarında 12 bin ile 15 bin terörist vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim, şu anda 600'den az kaldı. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 433'e ulaştı" dedi.