1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehmetçik'ten Hakurk'a pençe

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı. Hava harekatıyla başlayan operasyon daha sonra kara harekatıyla desteklendi
 29 Mayıs 2019 07:45
Yazdır
Mehmetçik'ten Hakurk'a pençe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün son yılların en büyük sınır ötesi harekatlarından birisini başlattı. Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine yönelik harekata 'Pençe' adı verildi.

Kara ve hava birliklerinin eş güdümünde icra edilen operasyon, önceki gün sınırda konuşlu topçu bataryalarının atışlarıyla başladı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Topçu atışlarının ardından, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) önceden tespit ettiği noktalar, Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan 10 adet F-16 uçağı tarafından tam isabetle vuruldu. Uzun süren hava harekatında tanker uçakları da kullanıldı. Tanker uçaklar, hiç karaya inmeden saatlerce hava operasyonuna devam eden F-16'lara yakıt ikmali yaptı. Hava harekatı ile PKK'nın mağara, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta silahlı insansız hava araçları (SİHA) da görev aldı.

KOMANDOLAR SIZDIRILDI

Hava harekatıyla başlayan operasyon daha sonra kara harekatıyla desteklendi. Hakurk ve çevresini çok iyi bilen ve özel eğitim alan komando birlikleri Sikorsky tipi helikopterle bölgeye indirilirken, milli taarruz helikopteri ATAK'lar da havadan destek verdi. Gece harekatı yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

AKAR YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinde sevk ve idare etti.

ANA HEDEF KANDİL

Güvenlik uzmanları, Kandil'e giriş kapısı olan Hakurk'a yönelik bu operasyonun nihai hedefin terör örgütün sözde ana karargahı Kandil olduğunu, Hakurk'tan sonra sıranın Kandil'e geleceğini, harekatın süresinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtiliyor.

Kapatby ReklamStore

ERDOĞAN: DUALARIMIZ SİZLERLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a operasyon düzenleyen Mehmetçik için mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

HAKURK NEDEN ÖNEMLİ?

Hakurk, terör örgütü PKK'nın sözde ana kampı olan Kandil'in kapısı olarak değerlendiriliyor. Türkiye sınırlarına PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda geçiş güzergahı olarak kullanılan Hakurk, aynı zamanda terör örgütünün silah ve mühimmatını Türkiye'ye sızdırdığı bölge. Stratejik öneme sahip olan bölgenin çevresi sarp kayalıklar ve yüksek tepelerle çevrili.

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt'in Tillo içesi Çınarlısu köyükırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu "Ferman Gabar" kod adlı Naif Maral'ın olduğu tespit edildi. Bu arada Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekci köyü kırsalında, güvenlik güçleri bir sığınağa operasyon yaptı. Sığınakta bulunan 4 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu. Teröristlerden, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı PKK'lının, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit'te bombalı saldırı sonucu 8 jandarma personelinin şehit düştüğü olayın faili olduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU: ŞU ANDA 600'DEN AZ TERÖRİST KALDI

İstanbul Kadıköy'de Trabzon Karadenizliler Dernekleri Buluşmasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un gücünün önemine vurgu yaptı. Soylu "Biraz siyasetten anlıyorsam yüzde 100 İstanbul'un gücü Türkiye'nin istikrarını başka bir tarafa evirmeye yönelik kullanılacaktır. Ben arkadaki fotoğrafı görüyorum. İşin arkasında kimlerin olduğu çok net. Buradan sadece zaman kaybetmek ve Türkiye'nin istikrarına yönelik önemli bir tehdit çıkar" diye konuştu. Bakan Soylu, Türkiye'nin yıllarca terörle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak doğru atılan adımlarla bunun önüne geçildiğini söyledi. Soylu "1990 ile 2000'li yıllar arasında Türkiye'nin dağlarında 12 bin ile 15 bin terörist vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim, şu anda 600'den az kaldı. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 433'e ulaştı" dedi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
28 Mayıs 2019 19:47		 'Emir verilseydi Hulusi Akar'ın koltuğuna da otururdum'
28 Mayıs 2019 19:34
'Pençe' harekatında sığınak ve mağaralar imha edildi
28 Mayıs 2019 19:26		 'İsmail'in Yeri'nin sahibi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
28 Mayıs 2019 19:20
Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
28 Mayıs 2019 19:15		 Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasına yarın devam edilecek
28 Mayıs 2019 18:44
Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının failli yakalandı
28 Mayıs 2019 17:36		 Hakurk'a 'Pençe' harekatı
28 Mayıs 2019 17:26
FETÖ sanığı 'mahrem imama' hapis cezası
28 Mayıs 2019 16:57		 FETÖ'nün 'Afrikalı öğrenciler sorumlusu' sınır dışı edildi
28 Mayıs 2019 16:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - BDDK kararı yayımlandı, yeni banka kuruldu09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Savcı, babasını öldüren kıza ağır tahrik indirimi istedi09:26 - Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu09:24 - Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü09:22 - GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı09:18 - Paykasa Ön Ödemeli Kart Nedir?09:15 - Kalkınma ajanslarına artık 'her' personel alınmayacak09:14 - Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir08:55 - Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
08:54 - 'Millet bize şunu söyledi: Türkiye'nin dik duruşunuzu beğeniyoruz'08:52 - KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı08:52 - YÖK'ten Kıbrıs'taki Üniversitelere denklik yazısı08:50 - BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak08:48 - FETÖ koyun budunu hisse olarak sattı08:40 - Kara yollarında durum08:31 - Oktay: Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız08:20 - FETÖ'nün kadın yapılanmasında 'renklendirme' yöntemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
TSK harekete geçti: Akıllı telefon için ağır cezalar masada
Torba kanun teklifin birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı
Bakan Bekir Pakdemirli de, Sağlık Bakanı gibi, mülakattan vazgeçsin
BES'de Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Emekli hakim ve iki avukat kızını 'cin çarptı'
İmamoğlu'na bağış Avrupa'ya sıçradı
GENAR: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı
Vali: Kaçak elektriğin en az kullanıldığı il Hakkari
Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' çıkabilir
Erken terhis bayram sonrasına kalabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 8
ayakların geri geri gitmesi 3
hıyar 3
tff yetkililerinin galatasaraylılarla beraber kupa kaldırması 2
ekrem imamoğlu 5
TFF 2
tebessüm 2
hipotermi 1
pişman olmak istemeyenlere tavsiyeler 2
sinan gümüş 2
SON İLANLAR
Aydın Kuşadası Belediyesi Geçici 46 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 42 İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gömeç Belediyesi 9 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Yenişehir Belediyesi 68 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 1 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam