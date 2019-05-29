İhanet için tam 2 yıl çalıştılar

Taksim Meydanı'nı yayalaştırma çalışmaları kapsamında Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiği bahanesiyle çıkan olayların üzerinden 6 yıl geçti. 2013'te 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece kendilerine "Gezi Parkını Yaşatma Derneği" üyeleri diyen bir grup sabaha kadar parkta nöbet tuttu. Ardından birkaç gün içinde tüm şehri yangın yerine çeviren ve ülke geneline yayılan olayların hükümeti devirmek amacıyla dış destekli çıkarılan kalkışma olduğu anlaşıldı. Savcılık ve mahkemelerde 6 yıldır yürütülen soruşturma ve davalarda, bugüne kadar karanlık olayların arkasındaki birçok gerçek aydınlandı.

'ARAP BAHARI' İLE EŞZAMANLI

Gezi olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada, kalkışmanın aslında 2011'de yapılmak istendiği, iki yıl boyunca İstanbul'da ayaklanma çıkarmak için çalışma yapan George Soros bağlantılı grupların, ancak iki yıl sonra belediyenin park düzenlemesi sırasında "ağaçlar katlediliyor" yalanıyla amacına ulaşabildiği vurgulandı. Bu tespite, "11.11.11 Ayaklan İstanbul / Occupy İstanbul" sloganıyla sosyal medyada yayınlanan ve "Gezi Parkı'nda buluşuyoruz" çağrısı yapılan video, delil olarak gösterildi.

Turuncu Devrim ve Arap Baharı ayaklanmalarında faaliyet yürüten aynı isimlerin, sosyal medyadan yapılan organizasyonlarla Türkiye'de de ayaklanma başlatılmak istenildiği kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi 2011'de "Arap Baharı" adı verilen süreçte kitlesel gösterilerle Ortadoğu'da yönetimler değişmiş, kısa süre sonra ise bu ülkelerde ABD kuklası yönetimler oluşturulmuştu.

FATİH ULAŞ