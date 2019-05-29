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Oktay: Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye'ye karşı herhangi bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız. Neredeyse mecrası oraya gider, vururuz veya alır geliriz. Vuruyoruz, alıp getiriyoruz.' dedi
 29 Mayıs 2019 08:31
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Oktay: Türkiye'ye karşı bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız

Oktay, Esenler ilçesinde Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, Gümüşhaneliler Derneği'nin sahur programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdiğinde dünyanın birçok ülkesinden tepkilerin geldiğini anımsattı.

"İstanbul'u, İstanbul seçimlerini, Türkiye'yi neden bu kadar yakından takip ederler?" sorusunu yönelten Oktay, sadece belediyecilikte değil savunma alanında da bunu yaşadıklarını belirtti.

Oktay, "Kendi ülkemizi neyle savunacağımıza, hangi silahları, hangi ürünleri geliştireceğimize karar vermek için ne zamandan beri bir başka ülkenin onayına ihtiyaç duyulur oldu. Başka bir düzen vardı da biz mi bilmiyorduk. Yunanistan, Güney Kıbrıs alırken hiç kimsenin umurunda olmayan S-400 konusu Türkiye'ye gelince birden gecemizi gündüzümü meşgul eden bir konuya dönüşür oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin hangi zorluk önüne çıkarsa çıksın bununla mücadele etmeyi öğrendiğini ve o zorluklardan güçlenerek çıkmayı bildiğini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Terör dediler, mücadele etmeyi öğrendik. İçeriden saldırdılar, mücadele ettik. Dışarı çıktılar, oradan saldırmaya çalıştılar. Bakın Pençe Harekatı devam ediyor. Kahpece karşımıza çıkmak istediler, FETÖ ile geldiler. Nereye giderlerse gitsinler biz onların peşinden gidip onlara dünyayı dar etmesini biliriz dedik, bunu da yapıyoruz. DEAŞ ile mücadele etmeyi öğrendik. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye'ye karşı herhangi bir tehdit söz konusuysa sınır tanımayız. Neredeyse mecrası oraya gider vururuz veya alır geliriz. Vuruyoruz, alıp getiriyoruz. Sahip çıkmaya çalışıyorlar. Gitsinler kimin kucağında otururlarsa otursunlar. Onu da bir gün alıp getireceğiz, hesabını soracağız. Türkiye'ye kahpelik edenler er veya geç bunun hesabını verirler. Türkiye'yi tehdit ederek hiçbir yere varamazsınız. Milletimizin memleketimizin çıkarlarına uygun düştüğü sürece biz herkesle çalışırız. Doğruya doğru diyen yanlışa yanlış deyip dimdik duran bir Türkiye ve bir lider var."

Oktay, daha sonra meydanda bulunan Esenler Yozgatlılar Derneği ve Esenler Malatyalılar Derneğini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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